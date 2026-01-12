Bilan semestriel du contrat de liquidité

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 12 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GTT à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 action GTT

2 772 222 euros

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

À l’achat, 183 355 actions, pour un montant total de 29 996 344,55 euros (5 088 transactions)

À la vente, 183 355 actions, pour un montant total de 29 964 059,48 euros (4 436 transactions)

Il est rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel, au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 action GTT 2 804 507 euros

Lors de la mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 5 325 actions GTT 2 552 810 euros



