Bilan semestriel du contrat de liquidité
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 12 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GTT à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 action GTT
- 2 772 222 euros
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
- À l’achat, 183 355 actions, pour un montant total de 29 996 344,55 euros (5 088 transactions)
- À la vente, 183 355 actions, pour un montant total de 29 964 059,48 euros (4 436 transactions)
Il est rappelé que :
- Lors du précédent bilan semestriel, au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 action GTT
- 2 804 507 euros
- Lors de la mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 5 325 actions GTT
- 2 552 810 euros
Pièce jointe