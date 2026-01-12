Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société OVH Groupe

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OVH Groupe à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 Titre
  • 4 293 579 €

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :

 Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant en € des transactions
Achat4 258798 1837 717 516,11
Vente4 585815 1837 816 034,58

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 17 000 Titres
  • 4 195 061 €

Toutes les informations sur OVHcloud sont disponibles à partir de la rubrique Relations Investisseurs sur : corporate.ovhcloud.com/fr/

