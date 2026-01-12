Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société OVH Groupe
Au titre du contrat de liquidité confié par la société OVH Groupe à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 Titre
- 4 293 579 €
Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions effectuées
|Nombre de titres échangés
|Montant en € des transactions
|Achat
|4 258
|798 183
|7 717 516,11
|Vente
|4 585
|815 183
|7 816 034,58
Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 17 000 Titres
- 4 195 061 €
Toutes les informations sur OVHcloud sont disponibles à partir de la rubrique Relations Investisseurs sur : corporate.ovhcloud.com/fr/
