Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société OVH Groupe

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OVH Groupe à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

4 293 579 €

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 4 258 798 183 7 717 516,11 Vente 4 585 815 183 7 816 034,58

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 000 Titres

4 195 061 €

