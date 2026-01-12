Nanterre, le 12 janvier 2026

Christophe Ferrer et Thierry Mirville

rejoignent le comité Exécutif de VINCI

Christophe Ferrer est nommé directeur du développement de VINCI et rejoint son comité Exécutif, prenant ainsi la succession de Christophe Pelissié du Rausas qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Diplômé d’HEC Paris, Christophe Ferrer a commencé sa carrière professionnelle chez VINCI en 2006 comme chargé de mission à la direction des Relations investisseurs. Il a ensuite effectué un parcours, essentiellement à l’international, dans le pôle VINCI Construction, comme responsable administratif et financier de grands projets, puis comme directeur financier d’Eurovia au Royaume-Uni. En 2021, il est nommé directeur de la Trésorerie et des Financements du groupe VINCI et supervise également la direction Fiscale.

Thierry Mirville, qui avait été nommé directeur financier adjoint le 1er octobre 2025, a également rejoint le comité Exécutif du Groupe.

Diplômé de l’ESSEC et de l’Institut d’études politiques de Paris, Thierry Mirville a démarré sa carrière professionnelle en 1991 chez GTIE (filiale de la Compagnie Générale de Eaux, puis filiale de VINCI à partir de 1997 et rebaptisé VINCI Energies en 2002). Nommé directeur financier de VINCI Energies Deutschland en 2003, il devient directeur financier de VINCI Energies en 2006. En 2018, il rejoint VINCI SA en charge de la direction de la Trésorerie, des Financements et de la direction Fiscale. En 2021, il est nommé directeur financier du nouveau pôle VINCI Construction regroupant les activités de construction et de travaux routiers.

