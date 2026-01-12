Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Le mandat de Gérant Commandité de Monsieur Florent Menegaux est renouvelé pour quatre ans et la nomination de Monsieur Philippe Jacquin en tant que Gérant Non Commandité sera proposée à l’Assemblée Générale de la société.

La Société Auxiliaire de Gestion (SAGES), en sa qualité d'associé commandité non gérant de la Compagnie Générale des Établissements Michelin (CGEM), présidée par Monsieur Vincent Montagne, a pris la décision de renouveler le mandat de Gérant associé commandité de Monsieur Florent Menegaux. Le Conseil de Surveillance de Michelin, présidé par Madame Barbara Dalibard, a exprimé un accord unanime le 12 janvier 2026 sur cette décision. Le mandat de Monsieur Florent Menegaux sera ainsi renouvelé conformément aux statuts pour une durée maximale de quatre ans à compter de son échéance prévue à l’issue de la prochaine Assemblée Générale. Avec cette décision, la SAGES et le Conseil de Surveillance de Michelin renouvellent leur confiance à Monsieur Florent Menegaux et saluent son action à la tête du Groupe.

Par ailleurs, Monsieur Yves Chapot n’ayant pas souhaité que soit proposé le renouvellement de son mandat, la SAGES, après avoir dûment consulté le Conseil de Surveillance de Michelin qui a émis un avis positif à l’unanimité, a décidé de proposer la nomination de Monsieur Philippe Jacquin en tant que Gérant non commandité. Le projet de résolution correspondant sera présenté par le Président de la gérance à la prochaine Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 22 mai 2026. La SAGES et le Conseil de Surveillance tiennent à remercier Monsieur Yves Chapot pour sa contribution au développement de l’entreprise durant ses deux mandats.

