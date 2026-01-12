Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Paris, le 12 janvier 2026

Au 9 janvier 2026, Société Générale a racheté 1,7% de son capital et a ainsi réalisé 80,9% du rachat d’actions de 1 milliard d’euros précédemment annoncé*.

Les achats d’actions réalisés du 5 au 9 janvier 2026 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 17 novembre 2025 le lancement d’un nouveau rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR  et a publié le 21 novembre 2025 matin le nouveau descriptif du programme de rachat d’actions relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 5 au 9 janvier 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteur (Code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Code identifiant marché
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU415-janv.-26FR0000130809206 00070,1983XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU415-janv.-26FR0000130809114 00070,0586CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU415-janv.-26FR000013080914 00070,1435TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU415-janv.-26FR000013080913 00070,0923AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU416-janv.-26FR0000130809218 00070,1200XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU416-janv.-26FR0000130809110 00070,0467CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU416-janv.-26FR000013080910 00070,0488TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU416-janv.-26FR000013080910 00070,0633AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU417-janv.-26FR0000130809183 98769,9491XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU417-janv.-26FR0000130809129 71769,8881CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU417-janv.-26FR000013080917 67969,9280TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU417-janv.-26FR000013080919 61769,9039AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU418-janv.-26FR0000130809228 86469,9940XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU418-janv.-26FR000013080998 63669,9940CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU418-janv.-26FR000013080910 00069,9120TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU418-janv.-26FR000013080910 00069,9032AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-janv.-26FR0000130809196 75668,9955XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-janv.-26FR0000130809120 00068,9118CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-janv.-26FR000013080919 24468,9554TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-janv.-26FR000013080915 00068,8842AQEU
   TOTAL 1 744 500 69,8207 

