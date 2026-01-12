Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 12 janvier 2026

Au 9 janvier 2026, Société Générale a racheté 1,7% de son capital et a ainsi réalisé 80,9% du rachat d’actions de 1 milliard d’euros précédemment annoncé*.

Les achats d’actions réalisés du 5 au 9 janvier 2026 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 17 novembre 2025 le lancement d’un nouveau rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR et a publié le 21 novembre 2025 matin le nouveau descriptif du programme de rachat d’actions relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 5 au 9 janvier 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5-janv.-26 FR0000130809 206 000 70,1983 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5-janv.-26 FR0000130809 114 000 70,0586 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5-janv.-26 FR0000130809 14 000 70,1435 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5-janv.-26 FR0000130809 13 000 70,0923 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-janv.-26 FR0000130809 218 000 70,1200 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-janv.-26 FR0000130809 110 000 70,0467 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-janv.-26 FR0000130809 10 000 70,0488 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-janv.-26 FR0000130809 10 000 70,0633 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 7-janv.-26 FR0000130809 183 987 69,9491 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 7-janv.-26 FR0000130809 129 717 69,8881 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 7-janv.-26 FR0000130809 17 679 69,9280 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 7-janv.-26 FR0000130809 19 617 69,9039 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 8-janv.-26 FR0000130809 228 864 69,9940 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 8-janv.-26 FR0000130809 98 636 69,9940 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 8-janv.-26 FR0000130809 10 000 69,9120 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 8-janv.-26 FR0000130809 10 000 69,9032 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 9-janv.-26 FR0000130809 196 756 68,9955 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 9-janv.-26 FR0000130809 120 000 68,9118 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 9-janv.-26 FR0000130809 19 244 68,9554 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 9-janv.-26 FR0000130809 15 000 68,8842 AQEU TOTAL 1 744 500 69,8207

