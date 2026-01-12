Convocation d’une Assemblée Générale le 4 février 2026

Vitry-le-François, France, 12 janvier 2026, 18h00 (CET)

Haffner Energy (code ISIN : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF) (la « Société ») informe ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Ordinaire de la Société se tiendra le mercredi 4 février 2026 à 9h00 au siège social de la Société, 2, Place de la Gare, 51300 Vitry-le-François (l’« Assemblée Générale »).

La convocation de cette Assemblée Générale fait suite au déclenchement par les Commissaires aux comptes de la procédure d’alerte prévue à l’article L.234 -1 du Code de commerce. Cette situation est liée principalement au décalage de perception du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) dont le paiement habituellement réalisé en fin d’année a été décalé. Ce décalage résulte d’un examen approfondi du dossier par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, dans le cadre duquel la Société apporte actuellement des compléments d’information. La Société estime disposer d’un ensemble d’éléments complets et argumentés de nature à permettre la levée de cette situation dans les prochaines semaines.

L’avis de réunion valant avis de convocation, et comportant l’ordre du jour arrêté par le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’Administration »), les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale, a été mis en ligne sur le site du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » le 12 janvier 2026 (bulletin n°5).

L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur l’ordre du jour suivant :

Lecture du rapport spécial d’alerte des Commissaires aux comptes ;

Délai de réunion de l’Assemblée Générale ;

Examen de la situation de la Société – Décision sur les faits relevés par les Commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d’alerte prévue à l’article L.234 -1 du Code de commerce) ; et

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote à distance, avant l’Assemblée Générale :

soit en adressant une procuration à la Société,

soit en votant par correspondance, en utilisant le formulaire disponible sur le site internet de la Société à la rubrique Assemblées générales - Haffner Energy selon les modalités indiquées dans l’avis de réunion paru le 12 janvier 2026 au BALO.

Tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale seront disponibles sur simple demande auprès de la Société à compter du 21 janvier 2026, ou pourront être consultés sur le site internet de la Société (rubrique Investisseurs/Assemblées Générales) à partir de cette date.

