Planisware - Bilan semestriel du contrat de liquidité - S2 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Planisware à Rothschild Martin Maurel depuis le 13 mai 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

0 actions

1 825 400 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant des

transactions (en euros) Achat 5 095 340 619 7 015 165,16 Vente 5 015 340 619 7 007 919,34

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 actions

1 814 805 euros

