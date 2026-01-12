Planisware - Bilan semestriel du contrat de liquidité - S2 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Planisware à Rothschild Martin Maurel depuis le 13 mai 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :
- 0 actions
- 1 825 400 euros
Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions effectuées
|Nombre de titres échangés
|Montant des
transactions (en euros)
|Achat
|5 095
|340 619
|7 015 165,16
|Vente
|5 015
|340 619
|7 007 919,34
Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 actions
- 1 814 805 euros
Pièce jointe