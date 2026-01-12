Planisware - Bilan semestriel du contrat de liquidité - S2 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Planisware à Rothschild Martin Maurel depuis le 13 mai 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

  • 0 actions
  • 1 825 400 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :

 Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant des
transactions (en euros)
Achat5 095340 6197 015 165,16
Vente5 015340 6197 007 919,34

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 actions
  • 1 814 805 euros

