SAFE GROUP NOMME CYRIL GONCALVES AU POSTE DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 12 janvier 2026 – 18h - Safe (FR001400ZU25 – ALSAF), annonce aujourd'hui la nomination de Cyril Goncalves en qualité de Directeur Administratif et Financier. Fort de près de 20 ans d'expérience en comptabilité, audit et consolidation, il aura pour mission de piloter l'ensemble des fonctions financières et administratives du groupe.

Cyril Goncalves apporte une expertise reconnue dans l'accompagnement de groupes consolidés de toutes tailles. Diplômé du DECF (Diplôme d'Études Comptables et Financières), il a développé au fil de sa carrière une solide maîtrise des enjeux comptables et financiers complexes.

Un profil d'expert reconnu

Cyril Goncalves possède une solide expertise acquise auprès de cabinets d'expertise comptable et d'audit réputés. Depuis 2024, il occupait le poste de Manager au sein d’un cabinet d’expert comptable, où il encadrait des missions d'audit complexes sur des groupes consolidés et cotés.

Au cours de sa carrière, Cyril Goncalves a développé une expertise pointue en consolidation financière, ayant piloté des projets pour des groupes comprenant jusqu'à 340 entités. Il maîtrise également le contrôle de gestion, l'externalisation comptable et a occupé des fonctions de Directeur Administratif et Financier (DAF) de transition, lui conférant une vision stratégique et opérationnelle des enjeux financiers des entreprises.

Une nomination stratégique pour Safe Group

« Nous sommes heureux d'accueillir Cyril Goncalves au sein de Safe Group », déclare Philippe Laurito, Directeur général de Safe Group. « Son parcours diversifié et sa capacité à gérer des organisations financières complexes seront des atouts majeurs pour accompagner notre développement. Sa rigueur, son expertise technique et sa vision stratégique correspondent aux ambitions de croissance du groupe. »

Dans ses nouvelles fonctions, Cyril Goncalves supervisera l'ensemble des activités comptables et financières, le contrôle de gestion, ainsi que le pilotage de la performance économique. Il jouera également un rôle clé dans l'accompagnement de la stratégie de développement de Safe Group.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

