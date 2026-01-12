Bilan du Contrat de Liquidité avec la Société Natixis Oddo BHF SCA au 31 décembre 2025

 | Source: Transgene S.A. Transgene S.A.

Strasbourg, le 12 janvier 2026 – 18h00


Au titre du contrat de liquidité confié par Transgene à Natixis Oddo BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 304 479 titres Transgene
  • 147 574 €

Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat348 958 titres389 221 €988 transactions
Vente372 229 titres424 419 €1 278 transactions


Il est rappelé que lors de la mise en place du programme de liquidité en 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 500 000,00 €

Lors du transfert du programme de liquidité à Natixis Oddo BHF SCA avec effet le 2 janvier 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 164 183 actions
  • 246 158 €

Contacts

Transgene
Lucie LARGUIER
Directrice Financière
+33 (0)3 88 27 91 00
investorrelations@transgene.fr		 


Pièce jointe


Attachments

20260112_BilanSemestriel_H2_2025_FR

Recommended Reading