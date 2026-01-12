Bilan du Contrat de Liquidité avec la Société Natixis Oddo BHF SCA au 31 décembre 2025

Strasbourg, le 12 janvier 2026 – 18h00
Au titre du contrat de liquidité confié par Transgene à Natixis Oddo BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 304 479 titres Transgene
- 147 574 €
Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Achat
|348 958 titres
|389 221 €
|988 transactions
|Vente
|372 229 titres
|424 419 €
|1 278 transactions
Il est rappelé que lors de la mise en place du programme de liquidité en 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 500 000,00 €
Lors du transfert du programme de liquidité à Natixis Oddo BHF SCA avec effet le 2 janvier 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 164 183 actions
- 246 158 €
