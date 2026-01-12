Bilan du Contrat de Liquidité avec la Société Natixis Oddo BHF SCA au 31 décembre 2025

Strasbourg, le 12 janvier 2026 – 18h00





Au titre du contrat de liquidité confié par Transgene à Natixis Oddo BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

304 479 titres Transgene

147 574 €

Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat 348 958 titres 389 221 € 988 transactions Vente 372 229 titres 424 419 € 1 278 transactions





Il est rappelé que lors de la mise en place du programme de liquidité en 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :

500 000,00 €

Lors du transfert du programme de liquidité à Natixis Oddo BHF SCA avec effet le 2 janvier 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

164 183 actions

246 158 €

