LECTRA : Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité 2ème semestre 2025

Paris, le 12 janvier 2026

Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité

2ème semestre 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LECTRA à NATIXIS-ODDO BHF portant sur les actions de la société LECTRA (FR0000065484), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 Décembre 2025 :

38 361 titres LECTRA ;

322 391 €.

Lors de ce deuxième semestre 2025, le nombre de titres négociés par notre prestataire NATIXIS ODDO BHF a été de :

197 092 titres achetés, pour un montant de 4 639 541 € (pour 3 445 transactions) ;

190 908 titres vendus, pour un montant de 4 510 093 € (pour 3 395 transactions).

Il est rappelé que, à la date du précédent bilan semestriel au 30 Juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

34 096 titres LECTRA ;

313 942 €.

Lors de ce premier semestre 2025, le nombre de titres négociés par notre prestataire NATIXIS ODDO BHF a été de :

174 119 titres achetés, pour un montant de 4 478 906 € (pour 3 767 transactions) ;

177 410 titres vendus, pour un montant de 4 595 582€ (pour 3 877 transactions).

De plus, il est rappelé que, à la date de mise en application du contrat (au 1er Octobre 2022), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

34 096 titres LECTRA ;

313 942 €.

Pièce jointe