Groupe Casino : Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 397,13 euros
Siège social : 1, cours Antoine Guichard - 42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société
CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON à BNP PARIBAS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

• 524 662 actions
• 1 281 021 euros.

Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :

 Nombre de transactionsNombre de titresMontant en euros
Achat6002 022 207897 392,18
Vente7391 812 712842 043,98

Il est rappelé que :

- Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 315 167 actions
  • 1 332 235 euros.

- Au cours du premier semestre 2025, il a été négocié un total de :

 Nombre de transactionsNombre de titresMontant en euros
Achat4931 321 793781 141,70
Vente6031 030 376612 474,69

- Au 3 mars 2025, date de mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 18 750 actions
  • 1 500 000 euros.

Saint-Etienne, le 12 janvier 2026

