Groupe Casino : Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 4 009 397,13 euros
Siège social : 1, cours Antoine Guichard - 42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE
Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société
CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON à BNP PARIBAS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :
• 524 662 actions
• 1 281 021 euros.
Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Montant en euros
|Achat
|600
|2 022 207
|897 392,18
|Vente
|739
|1 812 712
|842 043,98
Il est rappelé que :
- Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 315 167 actions
- 1 332 235 euros.
- Au cours du premier semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Montant en euros
|Achat
|493
|1 321 793
|781 141,70
|Vente
|603
|1 030 376
|612 474,69
- Au 3 mars 2025, date de mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 750 actions
- 1 500 000 euros.
Saint-Etienne, le 12 janvier 2026
