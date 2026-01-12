Groupe Casino : Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 397,13 euros

Siège social : 1, cours Antoine Guichard - 42000 SAINT-ETIENNE

554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON à BNP PARIBAS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

• 524 662 actions

• 1 281 021 euros.

Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions Nombre de titres Montant en euros Achat 600 2 022 207 897 392,18 Vente 739 1 812 712 842 043,98

Il est rappelé que :

- Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

315 167 actions

1 332 235 euros.

- Au cours du premier semestre 2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions Nombre de titres Montant en euros Achat 493 1 321 793 781 141,70 Vente 603 1 030 376 612 474,69

- Au 3 mars 2025, date de mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

18 750 actions

1 500 000 euros.

Saint-Etienne, le 12 janvier 2026

