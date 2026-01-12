Paraíso de la Bonita redefine el significado del lujo todo incluido con la apertura de The Reserve

ST. MICHAEL, Barbados, Jan. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nuevo nivel de hospitalidad ultra refinada ha llegado a Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, Member of the Royalton Reserve Collection, con la introducción de The Reserve en Paraíso de la Bonita, un edificio frente al mar dedicado a las suites más exclusivas del resort. Concebido como una forma más privada, amplia y elevada de vivir la experiencia del resort, The Reserve en Paraíso de la Bonita da vida a la visión de Royalton Suites & Villas a través de residencias de estilo residencial, amplios espacios al aire libre y una conexión más íntima con el mar Caribe.

The Reserve at Paraíso de la Bonita está diseñado como un destino dentro del propio resort, ofreciendo a los huéspedes un entorno definido por la privacidad y un diseño cuidadosamente pensado. El edificio cuenta con sus propias áreas de piscina y playa privadas, un lounge exclusivo, restaurantes y bares dedicados, traslados privados desde el aeropuerto opcionales, servicio de mayordomo personalizado de forma continua y un helipuerto privado para quienes elijan llegar o salir en helicóptero, creando una experiencia de llegada reservada para los viajeros más exigentes. Lo suficientemente cerca para llegar. Lo bastante lejos para desconectarse.

En el corazón de The Reserve en Paraíso de la Bonita se encuentra una colección de diez nuevas suites, que incluye selectas categorías Chairman disponibles en configuraciones de una, dos y tres habitaciones. Cada suite con cama king está orientada hacia el mar Caribe y concebida como un refugio refinado, con dos terrazas que combinan vistas al océano y a los manglares, piscinas privadas diseñadas para una verdadera relajación, áreas exteriores con acabados en mármol, y duchas interiores y exteriores que crean una conexión fluida entre interior y naturaleza. Amplias áreas sociales dan paso a dormitorios serenos y baños de estilo spa, permitiendo disfrutar tanto de privacidad absoluta como de una conexión profunda con el entorno.

La introducción de The Reserve en Paraíso de la Bonita también marca la llegada de la categoría Diamond Club™ de Royalton, que suma una nueva capa de servicio personalizado y acceso privilegiado en todo el resort. Los huéspedes Diamond Club™ disfrutan de entrada exclusiva a las áreas privadas de The Reserve, lounges refinados, servicios premium y un servicio de mayordomo dedicado que personaliza cada estancia con una atención cuidadosa y discreta a cada detalle.

Entre los exclusivos restaurantes y bares de este nuevo edificio y su entorno se encuentran Ka’an, un sereno espacio de desayuno con vistas al mar; Qin Qin, una refinada fusión de sabores asiáticos y mexicanos; un lounge Diamond Club™ con bar dedicado; y bares privados en la piscina y la playa reservados para este enclave. Uno de los grandes protagonistas es el Gosselin Cooking Studio, un atelier culinario inmersivo nombrado en honor al arquitecto que construyó Paraíso de la Bonita para la mujer que amaba, donde los huéspedes participan en experiencias prácticas que conectan la cocina, las historias y el espíritu del lugar.

Junto con la introducción de este nuevo concepto de lujo todo incluido, el resort también da la bienvenida a The Thalasso Spa, un santuario de bienestar recién inaugurado, diseñado bajo el sello de Royalton en cuanto a restauración y cuidado. El spa cuenta con cabinas privadas de masaje, algunas con terrazas privadas o vistas al mar, circuitos de hidroterapia y cromoterapia, sala de sal del Himalaya, rituales de temazcal, talasoterapia y un salón de belleza completo, creando un entorno holístico que favorece tanto la renovación física como la evasión tranquila.

Con esta evolución, Paraíso de la Bonita continúa construyendo sobre su reputación como uno de los resorts de lujo más emblemáticos del Caribe, ofreciendo ahora una forma aún más inmersiva y elevada de vivir el todo incluido. Esta incorporación marca una nueva etapa en la historia del resort, definida por el espacio, el servicio y el diseño creados para los viajeros más exigentes de hoy, mientras establece un nuevo nivel dentro de la hospitalidad todo incluido.

Visite Paraíso de la Bonita, donde estas suites superiores ya están abiertas y disponibles para reservar en royaltonresorts.com.

Acerca de Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts es una compañía líder en hospitalidad todo incluido con un portafolio selecto de 24 resorts en siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno ofreciendo una experiencia distintiva e inmersiva. Sus ocho marcas incluyen Royalton Luxury Resorts con su galardonado concepto All-In Luxury®, donde Todos son Familia, reconocido por su confort elevado y servicio atento a través de características exclusivas como All-In Connectivity™ y DreamBed™. Royalton Hideaway ofrece una escapada exclusiva solo para adultos diseñada en torno al concepto Togetherness, con gastronomía exclusiva y modernas habitaciones. Royalton Vessence Resorts introduce El Arte de Vacacionar con un enfoque de bienestar en el todo incluido, centrado en el equilibrio y la conexión consciente. Royalton CHIC Resorts con su concepto Party Your Way invita a vibrantes escapadas solo para adultos llenas de estilo y espontaneidad, mientras que Mystique by Royalton ofrece retiros boutique A Millas de lo Ordinario que celebran la belleza natural, la cultura local y la sofisticación relajada. En Jamaica, Grand Lido Negril presenta una experiencia única Completamente al Natural para huéspedes de 21 años en adelante, con lujo frente al mar en un ambiente exclusivo.

El portafolio también incluye Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton que invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like A Star™ en entornos llenos de entretenimiento y rodeados de memorabilia icónica, así como Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, donde el glamour y la privacidad se unen para ofrecer escapadas solo para adultos definidas por la exclusividad.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com

