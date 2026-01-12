Technip Energies annonce les dates de publication des résultats annuels 2025 et des résultats trimestriels pour l’année 2026

Technip Energies (PARIS:TE) annonce aujourd’hui les dates prévues pour la publication de ses résultats financiers pour l’exercice 2025 ainsi que pour les résultats trimestriels de l’année 2026. La société publiera ses résultats sur son site internet à l’adresse investors.technipenergies.com aux dates suivantes:

Résultats pour l’exercice 2025 : 26 février 2026

26 février 2026 Résultats du premier trimestre 2026 : 30 avril 2026

30 avril 2026 Résultats du premier semestre 2026 : 30 juillet 2026

30 juillet 2026 Résultats des neuf premiers mois 2026 : 29 octobre 2026

Les résultats financiers seront publiés vers 7h30 (CET) aux dates indiquées ci-dessus et seront accessibles via un communiqué de presse sur le site de la société www.ten.com.

Chaque annonce sera accompagnée d’une présentation destinée aux investisseurs et analystes, suivie d’une webdiffusion/conférence téléphonique animée par la direction. Les modalités d’accès à ces événements seront communiquées à l’approche de chaque date.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projets, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

Contacts

Relations investisseurs Relations médias Phillip Lindsay Jason Hyonne Vice-président, Relations investisseurs Responsable des relations presse et des médias sociaux Tél : +44 207 585 5051 Tél : +33 1 47 78 22 89 Email : Phillip Lindsay Email : Jason Hyonne

Pièce jointe