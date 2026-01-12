VINCI : ASF place avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros à 8 ans

Nanterre, le 12 janvier 2026

ASF place avec succès

une émission obligataire de 500 millions d’euros à 8 ans

ASF a placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance janvier 2034, assortie d’un coupon annuel de 3,375 %.

L’opération, sursouscrite près de 4 fois, confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à ASF d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans d’excellentes conditions compte tenu de l’environnement de marché actuel.

Les Teneurs de Livres de l’opération sont : BNP Paribas et Natixis (Coordinateurs Globaux), BofA Securities, CaixaBank, Commerzbank, NatWest Markets NV, RBC Capital Markets et Santander.

