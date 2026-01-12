CREDIT AGRICOLE SA : La Banque Centrale Européenne a notifié son autorisation pour le franchissement du seuil de 20% du capital de Banco BPM

Communiqué de Presse

Montrouge, le 12 janvier 2026

La Banque Centrale Européenne a notifié son autorisation pour le franchissement du seuil de 20% du capital de Banco BPM

Le 9 janvier 2026, la Banque Centrale Européenne a notifié son autorisation pour le franchissement du seuil de 20% du capital de Banco BPM S.p.A. (« Banco BPM »)

Au cours du T3-25, Crédit Agricole S.A. a conclu des instruments relatifs aux actions Banco BPM et dispose d'une position additionnelle sous forme de produits dérivés portant sur 0,3% du capital de Banco BPM. Crédit Agricole S.A. a l’intention d’exercer son droit à la livraison en physique des actions Banco BPM sous-jacentes à cette position. Par conséquent, Crédit Agricole S.A. détiendra 20,1% du capital de Banco BPM.

Comme communiqué précédemment, Crédit Agricole S.A. n’a pas l’intention d’acquérir ou d’exercer le contrôle sur Banco BPM et maintiendra sa participation sous le seuil d’offre publique obligatoire.

La participation de Crédit Agricole S.A. au capital de Banco BPM est consolidée par mise en équivalence sous le régime de l’influence notable au T4-25, en cohérence avec son rôle d’actionnaire de long terme et de partenaire de Banco BPM. Compte tenu de cette évolution, le compte de résultat de Crédit Agricole S.A. n’est plus exposé à la volatilité induite par l’évolution du cours de Banco BPM.

L’impact comptable de première consolidation de Banco BPM représente environ -600 millions d’euros1, comptabilisés sur la ligne « quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence » du compte de résultat du T4-25.

L’impact en résultat de la participation au capital de Banco BPM sur l’ensemble de l’année 2025, tenant compte des réévaluations de juste valeur par résultat et des dividendes perçus, est globalement positif d’environ 200 millions d’euros.

L’impact de première consolidation en solvabilité est d’environ +5 points de base sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A.

1 Hors Purchase Price Allocation

