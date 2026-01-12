Information relative au nombre total des droits de vote et
d’actions composant le capital social au 31 décembre 2025
(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)
Avertissement :
Le présent document annule et remplace l’information précédemment publiée le 5 janvier 2026, afin de tenir compte de l’exercice d’instruments financiers intervenu dans le cadre de plans d’actionnariat salarié et d’une précédente opération de financement de la Société.
Place de cotation : NYSE Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010417345
Date
|Nombre total
d’actions
composant le capital social
|Nombre total
de droits de vote
|31/12/2025
|235.670.864
Total brut des droits de vote :
235.670.864
Total net* des droits de vote :
235.596.284
*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote
Pièce jointe