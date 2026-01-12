IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 12 janvier 2026, 22:00

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 6 janvier 2026.

Dans sa notification, Marcel Jo Maschmeyer a indiqué qu'à la suite d'une acquisition ou d'une cession de titres ou de droits de vote, le seuil de 1% a été franchi à la baisse par Paladin Asset Management, une entité contrôlée par Marcel Jo Maschmeyer, le 1er janvier 2026.

Contenu de la notification reçue

  • Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote et franchissement à la baisse du seuil le plus bas
  • Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
  • Personne(s) tenue(s) à la notification :
NameAddress (for legal entities)
Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und TeilgesellschaftsvermögenLister Straße 6, 30163 Hannover / Germany
Marcel Jo Maschmeyer 
  • Date du dépassement du seuil : 01-01-2026
  • Seuil franchi (en %) : 1%
  • Dénominateur : 40.514.619
  • Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)
A) Voting rightsPrevious notificationAfter the transaction
 # of voting rights# of voting rights% of voting rights
Holders of voting rights Linked to securitiesNot linked
to the securities		Linked to securitiesNot linked to the securities
Marcel Maschmeyer000  
Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen806.56900  
Subtotal806.56900  
TOTAL000.00%0.00%


B) Equivalent financial instrumentsAfter the transaction
Holders of equivalent financial instrumentsType of financial instrumentExpiration dateExercise period or date# of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised% of voting rightsSettlement
       
TOTAL   


 

TOTAL (A & B)		 

# of voting rights		 

% of voting rights
 00.00%
  • Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

Marcel Maschmeyer contrôle Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen

  • Informations complémentaires

Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen est la société de gestion qui peut exercer les droits de vote à sa discrétion, en l’absence d’instructions spécifiques.

À propos d’IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Elena De Landy
Paralegal: Corporate Affairs and Insurance 
legal@iba-group.com

Pièce jointe


