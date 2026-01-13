Ontex versnelt CEO transitie, start een strategische evaluatie en benoemt Lorenzo Grabau tot de Raad van Bestuur

Aalst, België, 13 januari 2026 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, kondigt aan dat, volgend op de aankondiging van 11 december 2025, de Raad van Bestuur heeft besloten de benoeming van Laurent Nielly tot Chief Executive Officer te versnellen naar 13 januari 2026. Deze versnelde benoeming weerspiegelt het vertrouwen van de Raad van Bestuur in Laurent Nielly om het leiderschap van Ontex op zich te nemen, waardoor hij vanaf het begin van het boekjaar de implementatie van het plan voor 2026 kan leiden. Gustavo Calvo Paz blijft tot eind januari bij Ontex om een vlotte transitie te garanderen.

Onder leiding van Laurent Nielly zal Ontex een evaluatie van alle strategische opties uitvoeren om bijkomende opportuniteiten te identificeren om winstgevende groei te stimuleren en de inherente waarde van Ontex te realiseren. Deze evaluatie zal alle beschikbare hefbomen omvatten om de prestaties van het bedrijf te verbeteren, waaronder de bedrijfsportfolio, de operationele voetafdruk en de marktbenadering, met als duidelijk doel om de kasgeneratie en het rendement op investering te verbeteren. Er zal een Strategisch Comité van de Raad van Bestuur worden opgericht om de strategische evaluatie te versnellen, de besluitvorming te faciliteren en zorgvuldig toezicht te houden op de uitvoering van de middellange- en langetermijnplannen van Ontex.

Om de Raad van Bestuur te versterken na het aftreden van Jesper Hojer, heeft de Raad van Bestuur Lorenzo Grabau als niet-uitvoerend bestuurder gecoöpteerd. Deze coöptatie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende algemene aandeelhoudersvergadering. Lorenzo Grabau heeft uitgebreide expertise in kapitaalmarkten en strategische transformatie, wat van grote waarde zal zijn bij de uitvoering van de strategische- en waardecreatieplannen van Ontex. Lorenzo Grabau heeft ruime ervaring als bestuurder, voorzitter en senior adviseur van verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. Hij was voorzitter en CEO van Kinnevik AB, een beursgenoteerd Zweeds investeringsbedrijf. Daarvoor was hij partner bij Goldman Sachs.

Investeerders: Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media: Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg voornamelijk in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.100 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 11 landen, en de innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdkantoor in Aalst, België en staat genoteerd op Euronext Brussel waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.





