TextMagic grupi müügitulemused 2025. aasta IV kvartalis

Grupi 2025. aasta IV kvartali auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 2024. aasta sama perioodiga võrreldes 2% ja oli kokku €3 525 tuhat (IV kv 2024: €3 598 tuhat). Textmagic platvormi müügitulemusi mõjutavad valuutakursid. Kui valuutakursid oleksid olnud 2024. a tasemel, oleks müügitulu 2025. a IV kvartalis olnud €3 786 tuhat ning müügitulu muutus +5%.

2025. aasta 12 kuu auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 7% ja oli kokku €13 549 tuhat (2024. a 12 kuud: €14 533 tuhat). Kui valuutakursid oleksid olnud 2024. a tasemel, oleks müügitulu 2025. aastal kokku olnud €14 015 tuhat ning müügitulu muutus -4%.

Kvartal 2025 IV kv 2024 IV kv Muutus Auditeerimata müügitulu (tuhandetes) €3 525 €3 598 -2 % Saadetud SMS-de arv (tuhat tk) 70 665 62 045 +14 % Aktiivsete kasutajate arv* 18 876 19 778 -5 % Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU), 3 kuud** €187 €182 +3 %





12 kuud 2025 12k 2024 12k Muutus Auditeerimata müügitulu (tuhandetes) €13 549 €14 533 -7 % Saadetud SMS-de arv (tuhat tk) 261 931 249 228 +5 % Aktiivsete kasutajate arv* 23 922 26 431 -9 % Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU), 12 kuud** €566 €549 +3 %

* Aktiivne kasutaja on iga unikaalne Textmagic platvormi teenuseid kasutanud maksev klient vastava perioodi jooksul.

**ARPU arvutuskäik on Auditeerimata müügitulu / Aktiivsete kasutajate arv.

Neljandas kvartalis suurenes saadetud SMS-ide maht võrreldes 2024. a sama perioodiga 14%. Valuutakursi mõjusid arvestamata kasvas müügitulu 5%, mis viitab kliendikasutuse taastumisele võrreldes eelnevate kvartalitega. 2025. a ebasoodsad valuutakursid mõjutasid müügitulu eurodes negatiivselt. Kasv tulenes Suurbritannia ja Austraalia turgude arengust.

Aasta kokkuvõttes avaldasid müügitulule negatiivset mõju nii konkurentsivõime tõstmiseks rakendatud soodsamad paketid kui ka USA dollari ja Inglise naela valuutakursside kõikumine. Aastases võrdluses vähenes aktiivsete kasutajate arv peamiselt USA-s regulatiivsete muudatuste tõttu, mis piiravad registreerimata kampaaniate saatmist. Suurbritannias suurenes 2025. a jooksul aktiivsete kasutajate arv.

2025. a IV kvartali ülevaade

Detsembris lisandus Textmagic platvormile automations-funktsionaalsus, mis võimaldab luua automaatseid sõnumisüsteeme. See aitab edastada teateid õigel ajal, säästa aega ja suurendada kliendikontaktide hulka. Uue lahenduse abil saab SMS-i ja e-posti teel saata eelseadistatud kampaaniaid ja teavitusi. Automatiseeritud suhtlus toimub vastavalt kliendi reageeringutele ja tegevustele. Arenduse eesmärk on tõsta Textmagic-u klientide ärikommunikatsiooni efektiivsust, võimaldades tegevusi ette planeerida ja automatiseerida ning saavutada märkimisväärne ajasääst.

Neljandas kvartalis lansseeriti Touchpoint.com - platvorm, mis võimaldab tehisintellekti abil luua professionaalseid ja kvaliteetseid e-kirjade kujundusi. Touchpointi abil saab kiiresti koostada personaalseid uudiskirju ning kujundada neid lihtsate käsklustega vastavalt oma brändi stiilile. Platvorm on loodud eraldiseisva tootena, et pakkuda lahendust laiale kliendibaasile, kuid on samas väärtuslik tööriist ka Textmagic platvormi klientidele, aidates luua visuaalselt esteetilisi kampaaniaid.

Rahavoo ja kasumlikkuse parandamiseks rakendati neljandas kvartalis operatiivseid meetmeid kuluefektiivsuse suurendamiseks. Muu hulgas optimeeriti arenduskulusid ning võeti vastu otsus lõpetada Rumeenia tütarettevõtte tegevus.

Lisainfo:

Getter Grünmann

TextMagic AS finantsjuht

investor@textmagic.biz

https://investor.textmagic.com/