Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 5. januar 9. januar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.489.502 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 236,9155 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 5. januar OSE 293.501 240,9691 70.724.671,82 CEUX TQEX 6. januar OSE 290.500 241,4410 70.138.610,50 CEUX TQEX 7. januar OSE 304.000 231,6637 70.425.764,80 CEUX TQEX 8. januar OSE 304.501 232,3436 70.748.858,54 CEUX TQEX 9. januar OSE 297.000 238,5459 70.848.132,30 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.489.502 236,9155 352.886.037,96 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 12.474.239 237,0432 2.956.932.978,54 CEUX TQEX Totalt 12.474.239 237,0432 2.956.932.978,54 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 13.963.741 237,0295 3.309.819.016,50 CEUX TQEX Totalt 13.963.741 237,0295 3.309.819.016,50





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 58.321.934 egne aksjer, tilsvarende 2,28% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 47.286.051 egne aksjer. tilsvarende 1,85% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

