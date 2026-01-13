Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 5. januar 9. januar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.489.502 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 236,9155 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|5. januar
|OSE
|293.501
|240,9691
|70.724.671,82
|CEUX
|TQEX
|6. januar
|OSE
|290.500
|241,4410
|70.138.610,50
|CEUX
|TQEX
|7. januar
|OSE
|304.000
|231,6637
|70.425.764,80
|CEUX
|TQEX
|8. januar
|OSE
|304.501
|232,3436
|70.748.858,54
|CEUX
|TQEX
|9. januar
|OSE
|297.000
|238,5459
|70.848.132,30
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.489.502
|236,9155
|352.886.037,96
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|12.474.239
|237,0432
|2.956.932.978,54
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|12.474.239
|237,0432
|2.956.932.978,54
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|13.963.741
|237,0295
|3.309.819.016,50
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|13.963.741
|237,0295
|3.309.819.016,50
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 58.321.934 egne aksjer, tilsvarende 2,28% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 47.286.051 egne aksjer. tilsvarende 1,85% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg