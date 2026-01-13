LITGRID AB vadovu paskirtas Andrius Šemeškevičius

LITGRID AB (juridinio asmens kodas: 302564383, registruotos buveinės adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 Vilnius, LT-05131 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba, įvertinusi viešos atrankos rezultatus ir kandidato kompetenciją bei patirtį, 2026 m. sausio 12 d. „Litgrid“ vadovu 5 metų kadencijai nuo 2026 m. vasario 23 d. paskyrė Andrių Šemeškevičių.
A. Šemeškevičius „Litgrid“ vadovo pareigose pasibaigus kadencijai pakeis Roką Masiulį, kuris bendrovei vadovavo nuo 2021 metų vasario.
Atrankos procesas vyko laikantis aukščiausių skaidrumo standartų ir gerosios valdysenos principų. Viešai skelbtame konkurse kandidatą „Litgrid“ valdybai padėjo atrinkti „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai, bendradarbiaudamas su personalo atrankos įmone „Master Class Lietuva“.
Andrius Šemeškevičius yra sukaupęs ilgametę patirtį technologijų srityje. Paskutinius 11 metų jis dirbo „Telia Lietuva“ technologijų vadovu. 2023–2024 m. jis ėjo „Litgrid“ nepriklausomo valdybos nario pareigas ir buvo atsakingas už technologijų ir skaitmenizacijos sritį. A. Šemeškevičius yra įgijęs inžinerinės informatikos magistro laipsnį Vilniaus Gedimino technikos universitete (Vilnius Tech), baigęs lyderystės ir verslo plėtros programą Oksfordo universiteto Saïd verslo mokykloje bei Pensilvanijos universiteto Vartono mokyklos (The Wharton School of the University of Pennsylvania) vadovų ugdymo programą.
