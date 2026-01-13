„Litgrid“ valdyba įmonės vadovu paskyrė Andrių Šemeškevičių

Naujosios energetikos grupės „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas 302826889, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva)
Sausio 12 dieną Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ valdyba naujai 5 metų kadencijai įmonės vadovu paskyrė Andrių Šemeškevičių. Naujasis įmonės vadovas pareigas pradės eiti nuo 2026 metų vasario 23 dienos.
A. Šemeškevičius „Litgrid“ vadovo pareigose pakeis Roką Masiulį, kuris įmonei vadovavo nuo 2021 metų vasario.
Atrankos procesas vyko laikantis aukščiausių skaidrumo standartų ir gerosios valdysenos principų. Viešai skelbtame konkurse kandidatą „Litgrid“ valdybai atrinkti padėjo „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai, bendradarbiaudamas su personalo atrankos įmone „Master Class Lietuva“.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
