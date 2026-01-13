„INVL Renewable Energy Fund I“ anksčiau laiko grąžino 17,5 mln. eurų paskolą „Cordiant Capital“

Pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančio fondo „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė „REFI Solar“ beveik pusmečiu anksčiau numatyto termino grąžino 17,5 mln. eurų paskolą pasaulinei investicijų valdymo bendrovei „Cordiant Capital“.
„Cordiant Capital“ paskolos lėšomis buvo plečiami Lenkijoje ir Rumunijoje vystomų saulės parkų pajėgumai, kurių bendra galia siekia 389 megavatus (MW). Gautos lėšos leido finansuoti dalį šių projektų statybų ir sėkmingai tęsti plėtrą. Nors galutinis paskolos išpirkimo terminas buvo numatytas 2026 m. gegužę, bendrovė įsipareigojimus įvykdė anksčiau, pasinaudodama sėkmingai pritrauktu kapitalu iš vietos investuotojų.
„Tai yra svarbus etapas fondo veiklos cikle – sėkmingai užbaigiame bendradarbiavimą su pasaulinio lygio instituciniu kreditoriumi. Platinant „REFI Sun“ obligacijas investuotojams komunikavome, kad pritrauktos lėšos bus skirtos fondo kapitalo struktūros optimizavimui ir esamų įsipareigojimų aptarnavimui“, – sako „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.
Ankstyvas atsiskaitymas su „Cordiant Capital“ sustiprina fondo kapitalo strukūrą ir didina patrauklumą investuotojams, ruošiantis tolimesniems obligacijų platinimo etapams.
„Sėkmingas institucinės skolos grąžinimas yra tvirtas signalas rinkai. Tai ne tik pirmasis sėkmingai užbaigtas stambus fondo skolos sandoris (angl. exit), bet ir užtikrintas žingsnis kuriant tvarią ilgalaikę grąžą mūsų obligacijų turėtojams bei fondo investuotojams“, – priduria L. Liutkevičius.
Šiuo metu „INVL Renewable Energy Fund I“ iš investuotojų per investicinius vienetus ir kontroliuojamų bendrovių išleistas obligacijas yra pritraukęs 97,768 mln. eurų.
Apie „INVL Renewable Energy Fund I“
2021 m. liepos 20 d. pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse.
„INVL Asset Management“ priklauso Baltijos šalyse pirmaujančiai turto valdymo grupei „Invalda INVL“.
Papildoma informacija:
Liudas Liutkevičius
„INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris
liudas.liutkevicius@invl.com