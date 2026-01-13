1X חושפת שינוי פרדיגמה בבינה מלאכותית הומונואידית: NEO מתחיל ללמוד בכוחות עצמו

פאלו אלטו, קליפורניה, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

1X נרגשת להכריז על 1X World Model, עדכון בינה מלאכותית פורץ דרך עבור NEO, המסמן קפיצת מדרגה משמעותית ברובוטיקה דמוית אדם. 1X World Model מאפשר ל-NEO להפוך כל בקשה ליכולת בינה מלאכותית לפי דרישה, תוך שהוא משתמש במודל וידאו המבוסס על פיזיקה מציאותית. זהו הצעד המשמעותי הראשון לקראת עתיד בו רובוטים יוכלו ללמד את עצמם לעשות כל דבר שבני אדם יכולים.

עם עדכון זה, NEO ממנף נתוני וידאו בקנה מידה אינטרנטי שעברו כוונון מדויק על סמך נתונים רובוטיים כדי לבצע משימות בינה מלאכותית, אפילו עם אובייקטים וסביבות שמעולם לא הוא לא נתקל בהם קודם לכן. גישה זו סוגרת את המעגל בין בינה דיגיטלית למציאות פיזית, ומאפשרת ל-NEO לבנות על הידע העצום של האנושות כפי שצולם בווידיאו.

"לאחר שנים של פיתוח World Model ושינוי העיצוב של NEO כך שיהיה קרוב ככל האפשר לאנושי, NEO יכול כעת ללמוד מסרטוני וידאו בקנה מידה אינטרנטי וליישם את הידע הזה ישירות בעולם הפיזי. עם היכולת להפוך כל הנחיה לפעולות חדשות - אפילו ללא דוגמאות קודמות - זה מסמן את נקודת ההתחלה ליכולת של NEO ללמד את עצמו להתמחות כמעט בכל דבר שאפשר לחשוב לבקשו".

- ברנט בורניך (Bernt Børnich), מנכ"ל ומייסד 1X

1X World Model הופך כל הנחיה לפעולה אוטונומית

עם עדכון זה, משתמשים נותנים ל-NEO הנחיה קולית או טקסטואלית פשוטה, והוא משתמש במה שהוא מסתכל עליו באותו רגע כדי ליצור הדמיות של פעולות עתידיות, ומודל דינמיקה הפוכה מובנה מתרגם אותן לתנועות מדויקות כדי ש-NEO יוכל להשלים את הבקשה.

"עם 1X World Model ניתן להפוך כל הנחיה לפעולה רובוטית אוטונומית לחלוטין - אפילו עם משימות וחפצים ש-NEO מעולם לא ראה קודם לכן".

- דניאל הו (Daniel Ho), חוקר בינה מלאכותית, 1X

הדגמות בסרטון האחרון של 1X מציגות את יכולתו של NEO להכליל מעבר לנתוני האימון. עבור משימות פשוטות כמו אריזת קופסת אוכל, NEO מדמיין ומבצע אותן בצורה חלקה, אפילו עם חפצים לא מוכרים. באופן מרשים יותר, NEO מטפל במשימות חדשות לחלוטין, כגון הפעלת מושב אסלה, פתיחת דלת הזזה, גיהוץ חולצה, סירוק שיער של אדם ועוד, ללא דוגמאות קודמות במערך הנתונים שלו. זה מדגיש את העברת הידע האנושי הרחב דרך מודל העולם.

גלגל תנופה לקראת רובוטים בעלי יכולת לימוד עצמי

בעוד שמודלי בינה מלאכותית מסורתיים עבור רובוטים הומונואידים הסתמכו על נתונים שנאספו בידי מפעילים אנושיים, 1X World Model מאפשר ל-NEO לאסוף נתונים משלו ולהתמחות ביכולות חדשות באופן אוטונומי. שינוי פרדיגמה זה פותח את הדלת לרובוטים שיוכלו ללמד את עצמם כל דבר - ומאיץ את הדרך להומנואידים לשימוש כללי הלומדים באופן רציף מניסיון.

צמיחת יכולות בינה מלאכותית הומנואידית יחד עם מודלים של וידאו

בעוד ששיפור ביכולות הבינה המלאכותית עבור הומונואידים תקוע כבר מזה זמן רב בצוואר בקבוק בגלל המהירות שבה מפעילים אנושיים יכולים לאסוף נתונים רובוטיים, 1X World Model משתפר בעצמו הודות לאיסוף הנתונים של NEO עצמו, כשבנוסף הוא נהנה משיפור מודלי הווידאו בהתחשב בכך שבליבת המודל הזה נעשה שימשו בווידאו.

ביצועים חזקים בסביבות דינמיות ובלתי צפויות



מודלים מסורתיים נאבקו באופן היסטורי עם שינויים בתאורה, עומס או כאוס - דברים נפוצים בכל בית. 1X World Model מיישם הבנה כמו אנושית כדי לנווט בשונות קיצונית, תוך שמירה על קור רוח גם בעת של שינויים סביבתיים מהירים. NEO מסוגל כעת לייצר ולבצע פעולות לאורך אינספור תרחישים, פיתוח ראשון מסוגו במרחב ההומנואידי.

למדו עוד על 1X World Model

ניתן לרכוש גישה מוקדמת

למידע נוסף, אנא בקרו בבלוג שלנו או צפו בסרטון ההדגמה כאן.

תמחור וזמינות

NEO זמין דרך החנות המקוונת של X1 [1x.tech/order] ומוצע בשלושה צבעים שונים (חום בהיר, אפור, חום כהה). לקוחות המעוניינים להחזיק באחד ממכשירי ה-NEO הראשונים יכולים לרכוש גישה מוקדמת תמורת 20,000 דולר, הכוללת עדיפות למשלוח בשנת 2026. יהיה גם הצעה למודל מנוי תמורת 499 דולר לחודש.

אודות 1X

1X היא חברת בינה מלאכותית ורובוטיקה מובילה שבסיסה בארה"ב, המפתחת את NEO - הרובוט הביתי. המשימה של 1X היא ליצור עתיד שופע באמצעות רובוטים הומונואידיים בטוחים וחכמים.

