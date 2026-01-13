1X、ヒューマノイドAIのパラダイムシフトを発表：NEOが自律学習を開始

カリフォルニア州パロアルト発, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1Xは、NEO向けの画期的なAIアップデートである新しい1Xワールドモデル (1X World Model) を発表した。これはヒューマノイドロボット技術における大きな飛躍となる。 この新しい1Xワールドモデルにより、NEOは現実世界の物理的現象に基づいた動画モデルを活用し、あらゆるリクエストをオンデマンドでAI機能に変換できるようになる。 これは、ロボットが人間のあらゆる行動を自ら学習する未来への最初の大きな一歩をとなる。



このアップデートにより、NEOはロボットデータで微調整された、インターネット規模の動画データを活用し、未知の物体や未経験の環境下でもAIタスクを実行する。 このアプローチは、デジタルインテリジェンスと物理的現実との間のループを閉じ、動画に記録された人類の膨大な知識をNEOが活用することを可能にする。



「長年にわたりワールドモデルを開発し、NEOの設計を可能な限り人間に近づけてきた結果、NEOは今やインターネット規模の動画から学習し、その知識を物理世界に直接適用できるようになっています。 先行する例がなくとも、あらゆるプロンプトを新たな行動に変換できるため、これはNEOが自ら学習し、私たちが考えつくほとんどすべてのことを習得する能力の出発点となります」。

- 1X、CEO兼創設者、バーント・ボルニッヒ (Bernt Børnich)

1Xワールドモデルがあらゆるプロンプトを自律行動に変換

今回のアップデートにより、ユーザーがNEOに音声またはテキストで簡単なプロンプトを与えるだけで、NEOは視覚情報を基に未来の行動の映像を生成し、内蔵された逆動力学モデルがこれを精密な動作に変換して、リクエストを実行する。

「1Xワールドモデルにより、どんなプロンプトも完全に自律的なロボット行動に変換できます。NEOがこれまで見たこともないタスクや物体でも同様です」。

- 1X、AIリサーチャー、ダニエル・ホー (Daniel Ho)

1Xの最新動画では、トレーニングデータを超えたNEOの一般化能力が披露されている。 弁当箱の詰め方といった単純なプロンプトでは、NEOは見慣れない物体でも視覚化し、円滑に実行している。 さらに印象的なのは、データセットに先行する例がなくても、トイレの便座操作、引き戸の開閉、シャツのアイロンがけ、人間の髪のブラッシングなどの全く新しいタスクをNEOが処理できることである。 これはワールドモデルを通じて広範な人間の知識が伝達されることを示している。

自律学習ロボットへのフライホイール

ヒューマノイドロボット向けの従来のAIモデルが人間のオペレーターが収集したデータに依存していたのに対し、1Xワールドモデルでは、NEOが自らデータを収集し、自律的に新たな能力を習得することを可能にする。 このパラダイムシフトは、ロボットが自らあらゆることを学習する道を開き、経験から継続的に学習する汎用ヒューマノイドへの道筋を加速させる。

動画モデルと連動するヒューマノイドAI能力の拡張

ヒューマノイド向けAI能力の向上は、人間のオペレーターによるロボットデータ収集の速度が長年ボトルネックになっていたが、1Xワールドモデルでは、NEOが自らデータを収集して自己改善するだけでなく、その中核に動画モデルを採用しているため、動画モデルの改善からも恩恵を受ける。

動的で予測不能な環境における堅牢な性能

従来のモデルはこれまで、家庭で日常的に起こる照明の変化や、散らかった室内といった複雑な状況に苦戦してきた。 1Xワールドモデルは、人間のような理解力を応用して、極端な変動性に対処し、急激な環境変化があっても落ち着きを維持する。 NEOは今や無数のシナリオで行動を生成・実行することができ、これはヒューマノイド分野において初となる進展である。

1Xワールドモデルの詳細

詳細は、当社ブログを参照するか、こちらでデモ動画を閲覧されたい。

価格と購入方法

NEOは1Xのオンラインストア[1x.tech/order]にて、3色展開(タン、グレー、ダークブラウン)で販売中。 NEOの初回モデルを希望の顧客は、優先配送 (2026年) を含む早期アクセス権を20,000ドル (約315万円) で購入可能。 月額499ドル (約7万8500円) のサブスクリプションモデルの提供も予定している。

1Xについて

1Xは家庭用ロボットのNEOを開発する、米国に拠点を置く主要なAI・ロボティクス企業である。 1Xのミッションは、安全かつインテリジェントなヒューマノイドを通じて豊かな未来を生み出すことである。

