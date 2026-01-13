1X เผยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญใน AI หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์: NEO เริ่มเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

พาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1X มีความยินดีประกาศเปิดตัว 1X World Model ใหม่ ซึ่งเป็นการอัปเดต AI ครั้งสำคัญสำหรับ NEO นับเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของวงการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ 1X World Model ใหม่นี้ช่วยให้ NEO สามารถแปลงคำสั่งหรือคำขอใด ๆ ให้กลายเป็นความสามารถด้าน AI ได้ตามต้องการ โดยอาศัยโมเดลวิดีโอที่ยึดโยงกับฟิสิกส์ของโลกจริง นี่ถือเป็นก้าวสำคัญครั้งแรกสู่อนาคตที่หุ่นยนต์สามารถสอนตัวเองให้ทำทุกสิ่งที่มนุษย์ทำได้
ด้วยการอัปเดตนี้ NEO ใช้ประโยชน์จากข้อมูลวิดีโอระดับอินเทอร์เน็ตที่ผ่านการปรับจูนด้วยข้อมูลจากหุ่นยนต์ เพื่อปฏิบัติงานด้าน AI ได้แม้กับวัตถุและสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยพบมาก่อน แนวทางนี้ช่วยเชื่อมโยงวงจรระหว่างปัญญาดิจิทัลและความเป็นจริงทางกายภาพ ทำให้ NEO สามารถต่อยอดองค์ความรู้มหาศาลของมนุษยชาติที่บันทึกไว้ในรูปแบบวิดีโอได้
"หลังจากใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา World Model ของเรา และออกแบบ NEO ให้ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด ขณะนี้ NEO สามารถเรียนรู้จากวิดีโอระดับอินเทอร์เน็ต และนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้กับโลกจริงได้โดยตรง ด้วยความสามารถในการแปลงคำสั่งใด ๆ ให้กลายเป็นการกระทำใหม่ได้ - แม้โดยไม่ต้องมีตัวอย่างมาก่อน - สิ่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของศักยภาพที่ NEO จะสามารถสอนตัวเองให้เชี่ยวชาญแทบทุกสิ่งที่คุณนึกจะสั่งได้"
- Bernt Børnich ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง 1X
1X World Model เปลี่ยนทุกคำสั่งให้เป็นการกระทำอัตโนมัติ
ด้วยการอัปเดตนี้ ผู้ใช้สามารถให้คำสั่งแก่ NEO ด้วยเสียงหรือข้อความง่าย ๆ และ NEO จะใช้สิ่งที่กำลังมองเห็นอยู่เพื่อสร้างภาพจำลองของการกระทำในอนาคต จากนั้นโมเดลอินเวิร์สไดนามิกส์ที่ฝังอยู่ในระบบจะถอดความภาพเหล่านี้ออกมาเป็นการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ เพื่อให้ NEO ปฏิบัติตามคำสั่งได้สำเร็จ
"ด้วย 1X World Model คุณสามารถเปลี่ยนทุกคำสั่งให้กลายเป็นการกระทำของหุ่นยนต์ที่ทำงานได้อย่างอิสระเต็มรูปแบบ - แม้จะเป็นงานหรือวัตถุที่ NEO ไม่เคยพบมาก่อนก็ตาม"
- Daniel Ho นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI), 1X
การสาธิตในวิดีโอล่าสุดของ 1X แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ NEO ในการสรุปและประยุกต์ใช้ความรู้ได้เกินกว่าข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน สำหรับคำสั่งง่าย ๆ เช่น การจัดกล่องอาหารกลางวัน NEO สามารถสร้างภาพจำลองและลงมือปฏิบัติได้อย่างลื่นไหล แม้จะเป็นวัตถุที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น NEO ยังสามารถจัดการงานใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนอย่างสิ้นเชิง เช่น การเปิด-ปิดฝารองนั่งชักโครก การเปิดประตูบานเลื่อน การรีดเสื้อ การหวีผมให้มนุษย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยไม่ต้องมีตัวอย่างมาก่อนในชุดข้อมูลของตนเอง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ของมนุษย์ในวงกว้างผ่าน World Model
กลไกขับเคลื่อนไปสู่หุ่นยนต์ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
ในขณะที่โมเดล AI แบบดั้งเดิมสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ต้องพึ่งพาข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยมนุษย์ผู้ควบคุม แต่โมเดล 1X World Model ช่วยให้ NEO สามารถเก็บข้อมูลของตนเองและเชี่ยวชาญความสามารถใหม่ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์นี้เปิดประตูให้หุ่นยนต์สามารถสอนตัวเองได้แทบทุกอย่าง พร้อมเร่งเส้นทางสู่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อเนกประสงค์ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์
ความสามารถของ Humanoid AI ที่ขยายตัวควบคู่ไปกับโมเดลวิดีโอ
ในอดีต การพัฒนาความสามารถของ AI สำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มักติดข้อจำกัดจากความเร็วในการเก็บข้อมูลหุ่นยนต์โดยมนุษย์ผู้ควบคุม แต่ 1X World Model ไม่เพียงพัฒนาตนเองจากการที่ NEO เก็บข้อมูลของตัวเองเท่านั้น หากยังได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของโมเดลวิดีโอ เนื่องจาก World Model ใช้โมเดลวิดีโอเป็นแกนหลัก
ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาไม่ได้
โมเดลแบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของแสง ความรก หรือความโกลาหลที่พบได้ทั่วไปภายในบ้าน 1X World Model นำความเข้าใจในลักษณะใกล้เคียงมนุษย์มาใช้ในการนำทางท่ามกลางความแปรปรวนสูง โดยยังคงความมั่นคงแม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว NEO สามารถสร้างและดำเนินการได้ในสถานการณ์นับไม่ถ้วนแล้ว ซึ่งนับเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในแวดวงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 1X World Model
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมบล็อกของเรา หรือรับชมวิดีโอสาธิตได้ที่นี่
ราคาและการวางจำหน่าย
NEO วางจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ของ 1X [1x.tech/order] และมีให้เลือก 3 สี (สีแทน สีเทา และสีน้ำตาลเข้ม) ลูกค้าที่สนใจเป็นเจ้าของ NEO รุ่นแรก ๆ สามารถซื้อสิทธิ์ Early Access ในราคา 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมสิทธิ์การจัดส่งก่อนใครในปี 2026 นอกจากนี้ จะมีรูปแบบการสมัครสมาชิกในราคา 499 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนอีกด้วย
เกี่ยวกับ 1X
1X เป็นบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา โดยพัฒนา NEO - หุ่นยนต์สำหรับใช้ในบ้าน พันธกิจของ 1X คือการสร้างอนาคตที่อุดมสมบูรณ์ผ่านหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ปลอดภัยและชาญฉลาด
ติดต่อด้านสื่อ:
Kendall Pennington
หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร 1X
อีเมล: press@1x.tech
