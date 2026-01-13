1X 揭示人形机器人 AI 范式转移：NEO 开始自主学习

加利福尼亚州帕洛阿尔托, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1X 欣然宣布推出全新的 1X 世界模型 (1X World Model)。这一为 NEO 量身打造的突破性 AI 更新，标志着人形机器人领域迈出关键性一步。 借助全新的 1X 世界模型，NEO 能够基于符合现实物理规律的视频模型，按需将任何指令即时转化为可执行的 AI 能力。 这标志着迈出了通向未来的关键第一步——在那个未来，机器人将具备自我学习能力，完成所有人类能够胜任的任务。



通过此次更新，NEO 得以融合经机器人数据精调的互联网规模视频数据，从而执行各类 AI 任务，甚至能够应对此前从未接触过的物体和环境。 这种方法打通了数字智能与物理现实之间的闭环，使 NEO 得以承载并延展以视频形式记录的人类浩瀚知识积累，并将其转化为现实世界中的行动能力。



“在多年持续打磨世界模型、并将 NEO 的整体设计尽可能向人类靠拢之后，如今 NEO 已能够从互联网规模的视频数据中学习，并将所学直接应用于物理世界。 它甚至能在毫无先例的情况下，将任意指令转化为全新的操作，这标志着 NEO 开始具备自我学习能力，从而执行几乎任何你能想到的任务。”

- 1X 首席执行官兼创始人 Bernt Børnich

1X 世界模型可将任意指令转化为自主操作

通过此次更新，用户只需向 NEO 发出简单的语音或文字指令，NEO 便会基于当前所见，生成对后续行动的可视化预判；随后，内置的逆动力学模型将这些预判转化为精确、可执行的动作，从而完成相应请求。

“借助 1X 世界模型，任何指令都可被转化为完全自主的机器人行动——即便面对 NEO 从未接触过的任务和物体，也同样适用。”

- 1X 人工智能研究员 Daniel Ho

1X 最新发布的演示视频展示了 NEO 超越既有训练数据的泛化能力。 面对诸如打包午餐盒等简单指令，即便涉及不熟悉的物体，NEO 也能先行完成行动规划的可视化，并以连贯、流畅的方式执行。 更为引人注目的是，在数据集中毫无先例的情况下，NEO 依然能够胜任一系列全新任务，例如抬放马桶座圈、开启推拉门、熨烫衣物、为人梳理头发等。 这凸显了通过世界模型实现人类广博知识向机器迁移的能力。

迈向自主学习型机器人的飞轮效应

传统的人形机器人 AI 模型主要依赖由人工操作员采集的数据；而 1X 世界模型则赋予 NEO 自主采集数据并独立掌握新能力的可能。 这一范式转变为机器人开启了真正的自主学习之门，加速了通用型人形机器人的发展进程，使其能够在实践中不断学习、持续进化。

视频模型驱动人形机器人 AI 功能持续升级

长期以来，人形机器人的 AI 功能提升始终受制于人工操作员采集机器人数据的速度。1X 世界模型不仅能够通过 NEO 自主采集的数据实现自我优化；更重要的是，由于其核心采用视频模型，该世界模型还能直接受益于视频模型本身的持续进化。

在动态且不可预测的环境中保持稳定性能

在家庭场景中，光线变化、物品堆积或环境无序等情况司空见惯，而传统模型往往难以应对这些变化。 1X 世界模型能够像人类一样理解并应对极端不确定性，即便环境瞬息万变，也能从容执行操作。 如今，NEO 已能在千变万化的场景中自主生成并执行动作，这在人形机器人领域属于前所未有的突破。

进一步了解 1X 世界模型

如需了解更多详情，请访问我们的博客或点击此处观看演示视频。

价格与供货情况

NEO 已在 1X 在线商店 [1x.tech/order] 上架，提供三种颜色可选：棕褐色、灰色和深棕色。 有意成为首批 NEO 拥有者的客户，可按 20,000 美元的早鸟价购买，享受 2026 年优先发货权益。 此外，客户还可选择订阅模式，按每月 499 美元使用 NEO。

关于 1X

1X 是美国一家领先的 AI 与机器人公司，专注于研发家用机器人 NEO。 1X 的使命是通过安全、智能的人形机器人来丰富人们未来的生活。

