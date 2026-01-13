1X 宣佈人形 AI 出現重大突破：NEO 開始自主學習

加州帕羅奧圖, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1X 宣佈推出全新 1X 世界模型 (1X World Model)，這項針對 NEO 的人工智能 (AI) 更新帶來劃時代突破，象徵人形機械人領域的一大飛躍。 透過全新的 1X 世界模型，NEO 能即時將任何請求轉化為 AI 功能，使用基於現實物理的影片模型運作。 這象徵邁向未來的重要一步，讓機械人能夠自我學習，掌握人類所能做到的一切。



藉此更新，NEO 得以運用經機械人數據微調互聯網規模的影片數據來完成 AI 任務，即使面對前所未見的物件及環境亦能應付自如。 此方針融匯數碼智能與現實世界，使 NEO 能夠承載人類於影片中凝聚的浩瀚智慧。



「歷經多年打造世界模型，並讓 NEO 的設計盡量貼近人類，如今其可從互聯網規模的影片中學習，並把知識直接應用到現實世界。 即使沒有先例，NEO 也能把任何提示轉化為新行動。換言之，NEO 已踏上自我學習之路，幾乎能掌握您能想到的一切。」

- 1X 行政總裁兼創辦人 Bernt Børnich

1X 世界模型能將任何提示轉化為自主行動

經此更新，用戶只要提供簡單的語音或文字提示，NEO 就能根據所見生成未來行動的影像，再由內置的反向動力學模型轉化為精準動作，以完成指令。

「透過 1X 世界模型，任何指令都能轉化為機械人的全自主動作，即使任務和物件是 NEO 前所未見的也不例外。」

- 1X AI 研究員 Daniel Ho

1X 的最新影片示範展現 NEO 能舉一反三，將所學應用於培訓數據以外的情境。 對於「收拾午餐盒」這類的簡單提示，NEO 亦能流暢地構思並執行，縱遇陌生物件亦不受阻。 更令人驚訝的是，NEO 能夠駕馭其數據集中未有先例可循的全新任務，例如操作馬桶蓋、推開趟門、熨衫、替人梳頭等。 此彰顯世界模型能夠傳遞廣泛的人類知識。

推動自我學習機械人的飛輪

傳統人形機械人 AI 模型依賴人類操作員的數據，但 1X 世界模型則讓 NEO 能自行收集數據，並自主掌握新技能。 此重大突破為機械人打開無師自通的大門，加速通用人形機械人持續從經驗中學習的道路。

人形機械人 AI 能力隨影片模型一同提升

長久以來，人形機械人 AI 能力的進步，長期受制於由人類操作員收集機械人數據的速度。然而，1X 世界模型不僅能藉由 NEO 自行收集數據來實現自我提升，更能從影片模型的進步中獲益，皆因其世界模型的核心正是先進的影片模型。

在難以預測的多變環境中表現穩健

傳統模型一直難以處理家庭環境中常見的光線變化、雜物擺放或混亂情況。1X 世界模型以近似人類的理解力應付極端變化，在環境快速轉變時仍能保持穩定。 NEO 現已能在無數場景中生成並執行相應動作，這項突破性發展在人形機械人領域實屬開創之舉。

深入了解 1X 世界模型

如欲了解更多，請瀏覽我們的網誌，或在此觀看示範影片。

價格及供應情況

NEO 於 1X 網上商店 [1x.tech/order] 發售，設有三種獨特色彩（米色、灰色、深啡）。 若想率先擁有 NEO，可支付 20,000 美元購買 Early Access，並於 2026 年優先獲享。 另將提供每月 499 美元的訂閱模式。

關於 1X

1X 為美國領先的 AI 與機械人企業，專注研製家用機械人 NEO。1X 的使命是以安全智能的人形機械人，建構富足繁盛的未來。

