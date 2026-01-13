Direct Securities primée par Gestion de Fortune dans la catégorie Comptes-titres / PEA

x

Lors de la 33ᵉ édition de son Palmarès des Fournisseurs, Gestion de Fortune a classé Direct Securities à la 2ᵉ place dans la catégorie Comptes-Titres/PEA, saluant ainsi la qualité de ses services auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants.

L’enquête annuelle menée par Gestion de Fortune, baromètre de la profession depuis 33 ans, repose sur une enquête rigoureuse auprés de plus de 4 000 conseillers en gestion de patrimoine et l’analyse de plus de 50 000 données, qui combine une approche quantitative et qualitative pour identifier les fournisseurs les plus performants et fiables. Les professionnels interrogés notent leurs partenaires sur de nombreux critères, offrant ainsi une vision complète de la qualité des services proposés.

Direct Securities distinguée par l’efficacité de ses solutions dédiées aux comptes-titres et PEA

Direct Securities se distingue par la simplicité et l’efficacité de ses solutions pour l’ouverture et la gestion des comptes-titres et PEA. Grâce à une interface intuitive, des frais compétitifs et un accompagnement personnalisé, la plateforme permet aux conseillers et à leurs clients de gérer leurs investissements en toute sérénité et en toute transparence.

Direct Securities s’inscrit dans une démarche d’évolution continue afin de proposer des solutions innovantes, fiables et compétitives, au service des conseillers en gestion de patrimoine, des family office et des sociétés de gestion, pour les accompagner durablement dans la gestion des investissements de leurs clients.



« Cette distinction confirme la pertinence de notre offre qui tend vers le 100% digital et la confiance que nous accordent les CGP dans la gestion et la valorisation des portefeuilles de leurs clients », déclare Jenny Ruiz, Directrice du Pôle Clientèle Professionnelle de Direct Securities.

Retrouvez Direct Securities sur directsecurities.fr & Linkedin

A propos de Direct Securities

Direct Securities, la marque « BtoB » de Bourse Direct, accompagne depuis 2004 les conseillers en gestion de patrimoine, family offices, sociétés de gestion, banquiers ou courtiers, grâce à une offre complète de Front et Back-Office pour la gestion des comptes-clients. Cette prestation globale allie solutions d’investissements, technologie performante et accompagnement sur-mesure. Plus d’information sur https://www.directsecurities.fr/fr/expert-gestion-client.

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité. L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Julie Ruffin - +33 (0) 1 85 65 57 33

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

Pièce jointe