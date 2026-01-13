Luotean osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Luotean osakkeenomistajien nimitystoiminkunta esittää seuraavat ehdotukset 29.4.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2026 kokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen kaikki sen nykyiset jäsenet eli Johan Mild, Pasi Tolppanen, Anna-Maria Ronkainen, Juuso Maijala, Timo Karppinen sekä Soile Kankaanpää. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Johan Mild ja varapuheenjohtajana Pasi Tolppanen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitusten jäsenten esittelyt ovat nähtävillä Luotean verkkosivuilla https://www.luotea.com/fi-fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

puheenjohtaja 50 000 euroa vuodessa (2025: 50 000 euroa);

varapuheenjohtaja 30 000 euroa vuodessa (2025: 30 000 euroa); ja

jäsenet 27 000 euroa vuodessa (2025: 27 000 euroa).

Kuitenkin mikäli yhtiön hallituksen jäsen, joka ei ole yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toimii tarkastusvaliokunnan tai henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa on 30 000 euroa.

Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen, tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, voida maksaa osakkeina.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja kokouspalkkiona maksettaisiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä Luotea Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Miikka Maijala, puheenjohtaja (osakkeenomistajaryhmä), Juhani Lassila (Evald ja Hilda Nissin Säätiö), Dag Marius Nereng (Protector Forsikring ASA) ja Johan Mild (Luotea Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

