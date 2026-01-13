Marché Goodfood annoncera ses résultats du premier trimestre de l’exercice financier 2026

MONTRÉAL, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, publiera ses résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2026 le mardi 20 janvier 2026, avant l’ouverture des marchés financiers. Selim Bassoul, président exécutif du conseil d’administration, et Roslane Aouameur, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique à 8H00 (HE) le jour même pour présenter les résultats de la Société.

Renseignements sur la conférence téléphonique pour présenter les résultats financiers :

Quand : Le 20 janvier 2026 à 8H00 (HE)

Numéro à composer : 1 (800) 717-1738 ou 1 (514) 400-3792

Enregistrement de la conférence disponible jusqu’au 27 janvier 2026 :

1 (888) 660-6264

Le mot de passe de l’enregistrement est le : 37370#

Pour écouter la conférence et visionner la présentation, cliquez sur le lien suivant : https://www2.makegoodfood.ca/fr/investisseurs/evenements

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais et des compléments qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood crée un lien entre les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias

Roslane Aouameur

Chef de la direction financière

IR@makegoodfood.ca Jennifer Stahlke

Chef de la direction clientèle

media@makegoodfood.ca



