Stingray publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2026

MONTRÉAL, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B) publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2025, le mardi 10 février 2026, après la fermeture des marchés financiers. La direction tiendra une téléconférence le lendemain, le 11 février 2026, à 10h00, heure normale de l’Est.



Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)



Sur le site Web : www.corporate.stingray.com/fr/



Par téléphone: (+1) 800-717-1738, Montréal (+1) 514-400-3792, Toronto (+1) 289-514-5100 ou New-York (+1) 646-307-1865



Téléconférence archivée



La téléconférence sera disponible jusqu'au 12 mars 2026 à minuit et il sera possible d’y accéder en composant le (+1) 888-660-6264, Toronto (+1) 289-819-1325 ou New York (+1) 646-517-3975, en entrant le mot de passe 33322.



À propos de Stingray

