Opdaterede estimerede udbytter for 2025 - Kapitalforeningen BLS Invest

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse af 4. december 2025 offentliggøres hermed opdaterede estimerede ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2025
|Afdeling
|ISIN
|Valuta
|Udbytte pr. andel
|Globale Aktier KL
|DK0060189041
|DKK
|103
Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer.
Endelige reviderede udlodninger forventes offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den 20. januar 2026 og udbetalt til investorerne den 23. januar 2026.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.
Kapitalforeningen BLS Invest