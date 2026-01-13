Cartier mise sur les succès de 2025 pour stimuler sa croissance en 2026

VAL-D’OR, Québec, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV : ECR; FSE : 6CA) est fière de présenter ses réalisations de 2025 et se tourne vers 2026. Cartier reste concentré sur l'or et sur la création de valeur pour les actionnaires grâce à la découverte et au développement dans l'un des districts miniers les plus prolifiques du Canada. La société combine une solide expertise technique et un historique de programmes d'exploration réussis pour faire progresser son projet phare Cadillac.

Faits saillants des réalisations de 2025

Initiation de la réorganisation de notre équipe de direction, positionnant Cartier pour la prochaine phase de croissance.

Réalisation d’un financement important, nous donnant la capacité financière pour mettre nos plans à exécution.

Option des droits à Exploits Discovery Corp. (CSE : NFLD) ("Exploits") pour acquérir 100 % des intérêts de trois propriétés : Wilson, Fenton et Benoist. La période d’option de quatre ans donne à Exploits le droit d’acquérir un intérêt de 100 % en versant à Cartier un montant total de 1 750 000 $ en espèces, en émettant à Cartier un total de 9 250 000 actions ordinaires d’Exploits et en engageant au moins 12 250 000 $ de dépenses sur les propriétés.

Lancement d'un programme de forage majeur de 100 000 mètres, la campagne la plus ambitieuse à ce jour, visant à démontrer que le projet Cadillac a le potentiel de mettre à jour un nouveau camp minier. Le forage se déroule selon le calendrier et le budget prévus, et des résultats à haute teneur ont été régulièrement publiés, élargissant les zones connues et augmentant la confiance dans la ressource.

Attribution de deux principaux mandats techniques à des firmes d'ingénierie indépendants de haut niveau. Les deux mandats soutiendront l'ensemble du projet à l'avenir : études métallurgiques et études de bases environnementales.

Diffusion de la croissance significative des ressources aurifères à Cadillac avec 9 953 000 tonnes à une teneur de 2,40 g/t Au pour 767 800 onces en catégories mesurées et indiquées, soit une augmentation de 7%, ainsi que 35 185 000 tonnes à une teneur de 2,14 g/t Au pour 2 416 900 onces en ressources présumées, représentant une hausse de 48% (Se référer au communiqué de presse en date du 18 décembre 2025).





Perspectives pour 2026

2026 s'annonce comme une autre année excitante afin que Cartier poursuive sa valorisation à la hausse :

Continuer à publier des résultats de forage fréquents issus de sondages d’indices aurifères historiques; étendant les zones connues et augmentant la base de ressources.

Commencez à tester une série de cibles d'intelligence artificielle très prometteuses, ajoutant un nouveau niveau de précision et de progrès technologique à la stratégie d'exploration.

Livraison des études de métallurgie et des études de bases environnementales au cours des deuxième et troisième trimestres de 2026, fournissant des données essentielles pour les décisions d'ingénierie à venir.

Exécuter de nouvelles itérations et des simulations de modèle sur les ressources mises à jour avec un prix de l'or renforcé dans la prochaine étude économique pour l'ensemble du projet.





" Je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe Cartier, ainsi que nos partenaires d’exploration et nos consultants, pour leur engagement et leur collaboration sans faille qui ont permis la réussite de notre programme de travaux de 2025. Pour 2026, nous prévoyons une année tout aussi active pour Cartier, avec la poursuite du développement et de la mise en valeur du projet Cadillac en vue de sa prochaine phase. Si les prochains mois présenteront des défis et des opportunités stratégiques, nous sommes convaincus que notre approche rigoureuse et notre mise en œuvre ciblée permettront à la Société de créer de la valeur à long terme et d’offrir des rendements significatifs à nos actionnaires. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" L’année 2025 a été particulièrement fructueuse pour le projet Cadillac, permettant d’approfondir considérablement sa compréhension géologique et d’accroître son potentiel de croissance. Les 20 000 premiers mètres de forage ont donné d’excellents résultats, notamment grâce à la définition de la zone North Contact, qui a révélé de multiples intersections aurifères à haute teneur. Il est important de noter que ces résultats n’ont pas été pris en compte dans l’estimation actuelle des ressources minérales, ce qui souligne un potentiel de croissance significatif. Bien que le rythme des communiqués de presse ait légèrement ralenti pendant les fêtes de fin d’année, la Société prévoit un retour à une publication régulière de nouvelles dans les prochaines semaines, à mesure que les activités d’exploration se poursuivent sur leur lancée. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

A propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

A propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’informations, contactez :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et chef de la direction

Téléphone : 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

