GURU Organic Energy redéfinit l’énergie du nouvel an avec son nouveau GURU Zéro Sorbet Cerise Fruit du Dragon

MONTRÉAL, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, annonce aujourd’hui le lancement de GURU Zéro Sorbet Cerise Fruit du Dragon, une innovation vive et rafraîchissante conçue pour une dose saine et rafraîchissante de Bonne Énergie®.

Déployée dès janvier au Québec, dans certains marchés américains et en ligne sur GURUenergy.com, Amazon.ca et Amazon.com, cette nouvelle saveur apporte un vent de fraîcheur pour bien commencer l’année et redéfinit ce que devrait être l’Énergie du Nouvel An.

La victoire la plus facile que vous remporterez aujourd'hui: choisir la Bonne Énergie®

Conçu pour allier saveur et fonctionnalité, GURU Zéro Sorbet Cerise Fruit du Dragon marie le goût nostalgique du sorbet à la cerise à l’éclat exotique du fruit du dragon – offrant une expérience naturellement revigorante, sans sucre, sans sucralose et sans aspartame, qui rend les choix santé savoureux et gratifiants. Propulsée par la caféine biologique du thé vert, la L-théanine et la catéchine (EGCG), elle favorise la concentration et le métabolisme, permettant aux consommateurs de se sentir bien tout en faisant le bon choix.

« GURU Zéro Sorbet Cerise Fruit du Dragon incarne parfaitement notre vision : une source d’énergie moderne et saine qui encourage à choisir le bien au quotidien. C’est l’équilibre parfait entre saveur et fonctionnalité — prouvant que le progrès ne doit pas nécessairement se faire au détriment du plaisir », explique Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU.

Dans chaque cannette :

140 mg de caféine naturelle et biologique provenant du thé vert, pour une énergie durable

Zéro sucre, zéro sucralose, zéro aspartame

Soutien du métabolisme et de la concentration grâce à la catéchine de thé vert (EGCG) et à la L-théanine

Fièrement brassée au Canada





Chaque petite victoire mérite sa cerise sur le sorbet

Les consommateurs d’aujourd’hui valorisent le progrès et la constance plutôt que les raccourcis. La nouvelle campagne de GURU célèbre ce progrès — une petite victoire à la fois. Sa nouvelle campagne, « Chaque petite victoire mérite sa cerise sur le sorbet », redéfinit l’énergie comme quelque chose qui se gagne par la constance, et non par des efforts tout ou rien.

Des réveils matinaux aux mouvements satisfaisants, GURU met en valeur ces petites victoires qui façonnent de vraies habitudes et un élan durable, redéfinissant la catégorie des boissons énergisantes autour de la positivité et du sens.

Lancée en janvier, la campagne comprendra des vidéos numériques, des médias sociaux, des collaborations avec des influenceurs, des activations expérientielles et des expériences en magasin à travers le Canada ainsi que dans certains marchés américains.

Un nouveau chapitre pour la Bonne Énergie®

Le lancement de GURU Zéro Sorbet Cerise Fruit du Dragon marque une nouvelle étape dans la stratégie de GURU visant à mener le mouvement Bonne Énergie® — en offrant une alternative naturelle et fonctionnelle aux boissons énergisantes synthétiques, et en inspirant les gens à choisir une énergie aussi bénéfique que savoureuse.

GURU Zéro Sorbet Cerise Fruit du Dragon sera disponible dès janvier 2026 chez les détaillants du Québec, chez certains détaillants aux États-Unis et en ligne sur GURUenergy.com, Amazon.ca et Amazon.com.

À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes biologiques de GURU, visitez www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie® qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 1er novembre 2025, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

