Spectralink lance la plateforme IP-DECT S1000 : une solution cloud prête à l’emploi pour les communications critiques de première ligne

Conçue pour les environnements où la communication vocale doit fonctionner en continu, la solution IP-DECT S1000. Prête pour le cloud et dédiée aux équipes de première ligne et peut être déployée sur un site entier en quelques heures, sans serveur local ni ingénierie spécialisée.



Alors que 80 % de la main-d’œuvre mondiale est constituée de personnel de première ligne, sans poste fixe ni emplacement défini, un déséquilibre structurel subsiste entre la composition réelle des effectifs et les investissements en communications d’entreprise, historiquement centrés sur les employés de bureau1. Ce décalage engendre des risques et des inefficacités significatifs.

LOUISVILLE, Colorado, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spectralink annonce aujourd’hui le lancement mondial de la plateforme IP-DECT S1000, une solution de nouvelle génération destinée à offrir des communications vocales sécurisées et évolutives aux équipes de première ligne opérant dans des environnements complexes et critiques.

La plateforme S1000 est une solution DECT flexible et prête pour le cloud, permettant aux équipes opérationnelles de maintenir une connectivité vocale essentielle sur des sites distribués, dans de vastes installations ou dans des contextes où le Wi-Fi seul peut s’avérer peu fiable ou coûteux. Spécialiste mondial de la mobilité d’entreprise, Spectralink a conçu cette plateforme pour des secteurs tels que la santé, le commerce, l’industrie, la logistique et l’entreposage. Rapide à déployer, elle permet à chaque collaborateur de première ligne de recevoir toutes les alertes critiques et de rester pleinement intégré aux communications quotidiennes.

La plateforme S1000 s’adapte aussi bien aux petits sites qu’aux opérations multi-sites de grande envergure, avec une capacité allant jusqu’à 4 000 utilisateurs et 1 000 stations de base, sous une référence produit unique à l’échelle mondiale.

Personnel de première ligne mal desservi

Aujourd’hui, 80 % de la main-d’œuvre mondiale est composée de travailleurs et travailleuses de terrain, souvent sans bureau ni localisation fixe2. Cette réalité souligne un déséquilibre entre les besoins de ces équipes et les investissements actuels en communication, encore largement tournés vers les employés sédentaires.

Ces collaborateurs essentiels disposent souvent de moyens de communication peu fiables dès lors qu’ils s’éloignent d’un poste fixe ou d’un réseau Wi-Fi.

Bien que 65 % d’entre eux utilisent Microsoft Teams3, de nombreuses organisations peinent à étendre ces outils collaboratifs à leurs environnements opérationnels4.

Cette situation crée des risques pour la productivité et la sécurité. Dans de nombreux pays, la réglementation impose des capacités spécifiques en matière de communication et d’alerte. Dans certains cas, une connectivité non fiable ou l’absence de géolocalisation intérieure peut ralentir les interventions d’urgence et compromettre la conformité réglementaire.

La plateforme S1000 – simple et rapide à déployer

En complément de la gamme DECT existante de Spectralink, la S1000 réunit contrôleur, station de base et ressources médias dans un seul dispositif, éliminant le besoin de serveurs DECT locaux et d’installations complexes. Ainsi, son déploiement peut se faire en quelques heures seulement, sans intervention technique sur site.

Utilisant un spectre dédié, la plateforme S1000 garantit une qualité vocale constante, sans interférences avec d’autres technologies sans fil.

Conçue pour les environnements fonctionnant en continu – centres logistiques, ateliers, quais de chargement, établissements de santé ou réserves de magasins – elle offre robustesse et fiabilité.

Adaptée aux équipes en rotation et aux opérations multi-sites, la S1000 prend en charge des alertes de sécurité programmables, s’intègre à Microsoft Teams et se gère entièrement via la plateforme cloud Advanced Mobile Intelligence Enterprises (AMIE®) de Spectralink.





« Nous avons conçu la plateforme S1000 pour répondre à des problématiques de communication très concrètes auxquelles sont confrontées les équipes de première ligne », a déclaré Charlotte McGuire, directrice des produits chez Spectralink. « Elle simplifie le déploiement, s’adapte à de multiples régions et offre des performances vocales capables de suivre le rythme d’opérations intensives. Qu’il s’agisse d’un entrepôt à Hambourg, d’un centre logistique à Chicago ou d’un site industriel à Sydney, la S1000 est conçue pour les exigences du terrain. »

Disponibilité mondiale

La plateforme S1000 est d’ores et déjà disponible dans la région EMEA via le réseau de distributeurs et revendeurs agréés de Spectralink. Les premiers déploiements européens, notamment dans les secteurs où la main-d’œuvre de terrain est centrale, ont déjà salué sa rapidité d’installation et sa flexibilité, la plateforme pouvant fonctionner à la fois comme serveur ou station de base.

En Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, la S1000 sera disponible ce mois-ci dans le cadre du programme de mobilité DECT de Spectralink, destiné à introduire l’infrastructure DECT sur des marchés historiquement dominés par le Wi-Fi.

Une plateforme, une portée mondiale

La plateforme S1000 s’inscrit pleinement dans la mission de Spectralink : soutenir les équipes de première ligne grâce à des solutions de mobilité conçues pour leurs besoins. Sa référence produit mondiale, son modèle de distribution axé sur les canaux et sa facilité d’évolution permettent aux organisations de renforcer leurs communications sur chaque site, à chaque rotation et dans toutes les régions.

Pour en savoir plus sur la plateforme S1000 et l’offre DECT mondiale de Spectralink, rendez-vous sur www.spectralink.com/S1000.

1 Spectralink/Cavell (2024). Vertical Shift: Why Serving the Frontline Is the Next Growth Imperative

2 Source : UKG (2023), cité dans Vertical Shift: Why Serving the Frontline Is the Next Growth Imperative (Spectralink / Cavell, 2024).

3 Cavell Group, Mobility and Workforce Study (Étude sur la mobilité et la main-d’œuvre) (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Pays-Bas), 1er trimestre 2024

4 Cavell Group, Microsoft Teams Report for Service Providers (Rapport Microsoft Teams pour les prestataires de services), 4e trimestre 2024

À propos de Spectralink

Spectralink est un leader mondial des solutions de mobilité d’entreprise, aidant les équipes de première ligne dans le commerce de détail, l’industrie, la logistique, l’entreposage, la santé et d’autres secteurs critiques à rester connectées et performantes. Forte de plus de 30 ans d’innovation dans la voix sans fil, l’entreprise permet aux organisations de gagner en réactivité, de mieux répondre aux besoins et de protéger leurs équipes grâce à une technologie pensée pour les réalités du terrain. Pour en savoir plus : www.spectralink.com.

Contacts presse

carina@sarumlifesciences.com

+44 (0) 7970 006624



Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c33af36-77c9-4356-bf68-a8dc5d89c348/fr