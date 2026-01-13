Abcourt annonce la nomination de Loïc Bureau à titre de chef des opérations

ROUYN-NORANDA, Québec, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI; OTCQB : ABMBF ) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Loïc Bureau à titre de chef des opérations d’Abcourt à partir de maintenant. M. Bureau démissionne aujourd’hui du conseil d’administration de Mines Abcourt afin de se consacrer à 100% aux activités opérationnelles de la Société.

Loïc Bureau est ingénieur trilingue, diplômé de l’École Polytechnique de Montréal en génie géologique, et possède plus de vingt ans d’expérience en gestion d’opérations minières, leadership exécutif et gouvernance d’entreprise, au Canada comme à l’international.

Il a occupé le poste de directeur général des opérations chez Ressources Pershimco Inc., où il était responsable des opérations et de la gestion des budgets des opérations au Canada, au Mexique et au Panama. Son mandat portait notamment sur la performance opérationnelle, la discipline financière et l’alignement stratégique des équipes.

À la suite de ce mandat, M. Bureau s’est joint au Département de technologie minérale du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette transition lui a permis d’approfondir et d’élargir son expertise technique à l’ensemble des disciplines liées au secteur minier, tout en contribuant activement à la formation de la relève.

Parallèlement à sa carrière en éducation, M. Bureau a été président du conseil d’administration de Ressources Pershimex, pour qui il a piloté la direction stratégique à de nombreux niveaux, dont la fusion réussite avec Mines Abcourt.

Loïc Bureau, chef des opérations, déclare : « Je suis heureux de me joindre à l’équipe de Mines Abcourt et de contribuer activement à l’exécution du plan opérationnel de la Société. La récente remise en production de la mine Géant Dormant représente une étape stratégique importante, et le moment est opportun pour me consacrer pleinement à l’atteinte de nos objectifs opérationnels et financiers, dans une optique de création de valeur durable au bénéfice de la Société et de ses actionnaires. »

Pascal Hamelin, président et chef de la direction, déclare : « Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Loïc dans l’équipe opérationnelle d’Abcourt. 2026 sera une année très excitante pour Abcourt et l’arrivée de Loïc avec l’équipe sera un atout significatif pour notre croissance et la mise en production de la Mine Géant Dormant. De plus, je tiens également à remercier Loïc pour ses dernières années à titre de président du conseil d’administration d’Abcourt. Son sens de l’organisation a grandement aidé la Société durant cette période. Finalement, je souhaite la bienvenue à M. Noureddine Mokaddem à titre de nouveau président du conseil d’administration. Sa vision de croissance s’aligne parfaitement avec nos objectifs à la mine Géant Dormant ainsi qu’avec nos projets d’exploration de l’Abitibi. Nous avons tous les éléments nécessaires pour faire de Mines Abcourt un succès en 2026. »

Mise à jour sur l’entente avec Glencore

Le 22 décembre 2025, Mines Abcourt a publié un communiqué annonçant la conclusion d’un sommaire des modalités contraignant avec Glencore AG portant sur un financement par dette senior d’un montant principal pouvant atteindre 30 M$ US ainsi qu’un contrat d’achat de production. Les parties progressent vers une entente finale dans les prochains jours.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert

Relations aux investisseurs

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : ir@abcourt.com



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.