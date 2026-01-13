DIAGNOS fait progresser sa stratégie réglementaire pour CARA sur les marchés clés : mises à jour sur les progrès réalisés auprès de Santé Canada, de la FDA et de la SFDA

BROSSARD, Québec, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier dans l’application de techniques en intelligence artificielle (IA) pour la détection précoce des problèmes de santé reliés aux yeux, est heureuse de fournir une mise à jour sur le processus réglementaire de sa plateforme d'IA, CARA. Cela fait suite au plan d'accélération annoncé le 8 octobre 2025.

La société continue de mettre en œuvre sa stratégie visant à obtenir les autorisations dans trois juridictions ciblées :

Arabie saoudite (SFDA) : DIAGNOS a officiellement soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le CARA à l'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA).

Canada (Santé Canada) : La société collabore activement avec Santé Canada afin de s'assurer qu'elle se conforme pleinement à la réglementation applicable en matière de dispositifs médicaux. DIAGNOS confirme qu'elle est en bonne voie pour soumettre sa demande officielle d'autorisation pour le CARA au cours du trimestre courant.

États-Unis (FDA) : À la suite de réunions stratégiques avec la Food & Drug Administration (FDA) américaine, DIAGNOS a clarifié les exigences spécifiques pour obtenir l'autorisation 510(k), ouvrant ainsi la voie à la commercialisation sur le marché américain.



Le mot du PDG « Naviguer dans le paysage réglementaire de l'IA médicale exige précision et expertise. Notre équipe se consacre entièrement à respecter les normes rigoureuses du Canada, des États-Unis et de l'Arabie saoudite », a déclaré André Larente, PDG de DIAGNOS. « L'obtention de ces autorisations est une étape prioritaire qui, selon nous, servira de catalyseur important pour la croissance commerciale et la valeur actionnariale. »

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

