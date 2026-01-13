Nu-Tek BioSciences renforce son leadership mondial en matière d’approvisionnement grâce au renouvellement de sa certification Halal

Ce renouvellement marque plus d’une décennie de conformité Halal, sécurisant les chaînes d’approvisionnement essentielles pour les marchés de croissance biopharmaceutiques jusqu’en 2026 et au-delà.



MINNETONKA, Minnesota, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, leader du secteur des peptones et extraits de levure 100 % sans origine animale (AOF), a annoncé aujourd’hui avoir renouvelé avec succès sa certification Halal auprès du Conseil islamique de l’alimentation et de la nutrition d’Amérique (IFANCA). Cette certification confirme la position de Nu-Tek, acquise il y a une décennie, en tant que partenaire de confiance des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et de la fermentation industrielle à l’échelle mondiale.

La certification Halal est essentielle pour les produits distribués au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, des marchés qui doivent actuellement faire face au renforcement des normes réglementaires prévues pour 2026. En maintenant ces normes rigoureuses, Nu-Tek offre à ses partenaires mondiaux une chaîne d’approvisionnement performante et éthique, conforme aux exigences internationales en constante évolution, tant sur le plan technique que culturel.

« Nous nous efforçons d’être le partenaire qui comprend à la fois la science complexe des matières premières et les nuances spécifiques des attentes des marchés régionaux de nos clients », a déclaré Tom Yezzi, PDG de Nu-Tek BioSciences. « Notre certification Halal qui perdure dans le temps renforce notre capacité à répondre à la demande croissante d’ingrédients conformes et sans produits animaux dans les pôles biopharmaceutiques à la croissance la plus rapide au monde. »

À mesure que l’industrie évolue vers une vision plus holistique de la qualification des matières premières, intégrant des considérations religieuses et éthiques aux côtés des spécifications techniques, Nu-Tek reste à l’avant-garde. Cette désignation, associée aux certifications casher/biologiques de l’entreprise et à son programme exclusif de réduction de la variabilité (VRP), souligne l’engagement de Nu-Tek à fournir les solutions de matières premières les plus prévisibles et accessibles dans l’industrie biopharmaceutique.

À propos de Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences est le leader du marché dans le développement et la fabrication de peptones et d’hydrolysats de protéines de haute qualité, 100 % sans origine animale (AOF). Basée à Minnetonka, dans le Minnesota, la société exploite une usine de fabrication ultramoderne, spécialement conçue pour produire des matières premières de qualité supérieure destinées à ’'industrie biopharmaceutique. Les solutions innovantes de Nu-Tek sont essentielles à la culture cellulaire et à la fermentation microbienne, soutenant la production de vaccins, de produits thérapeutiques et d’autres produits biologiques vitaux. Plus d’informations sur les produits sont disponibles à www.nu-tekbiosciences.com.

