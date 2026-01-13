Team Town Sports devient le détaillant de chaussures officiel de la Première Ligue canadienne et de la Ligue1 Canada

TORONTO, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canadian Soccer Business (CSB) a annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel avec Team Town Sports, qui devient le Détaillant de chaussures officiel de la Première Ligue canadienne (PLC) et de Ligue1 Canada.

L’accord offre la portée nationale de commerce au détail de Team Town Sports et son expertise des produits directement dans le parcours du soccer canadien. Le détaillant appuiera les articles de la PLC en magasin et en ligne, tout en offrant un accès plus important aux joueurs et aux entraîneurs des deux ligues aux plus grandes marques de chaussures au monde.

Ce partenariat survient à un moment décisif du soccer canadien. La PLC a conclu sa septième saison d’activités et continue de rehausser le sport professionnel, tandis que les circuits semi-professionnels provinciaux de la Ligue1 Canada élargissent le parcours national et développement un plus grand nombre de joueurs chaque année. Alors que les demandes de participation et de performance augmentent à travers le pays, un accès fiable à des chaussures de qualité est devenu vital pour les athlètes à tous les niveaux, un besoin auquel ce partenariat sera en mesure de répondre. Ce partenariat viendra davantage solidifier l’alignement entre la PLC et la Ligue1 Canada en assurant que tous les athlètes de l’ensemble du parcours national profitent d’un accès cohérent aux chaussures de performance dont ils ont besoin pour compétitionner et poursuivre leur croissance.

« Team Town Sports est ravi de sauter sur le terrain comme détaillant de chaussures officiel et partenaire officiel de la Première Ligue canadienne et de la Ligue1 Canada, indique Dale Skulsky, premier vice-président et directeur général de Team Town Sports. Ce partenariat célèbre la croissance du soccer à travers le pays et tient compte de notre engagement à appuyer les athlètes et les communautés, du niveau de base jusqu’aux rangs professionnels ».

Team Town Sports fait partie de Sporting Life Group, une des principales familles de commerces au détail au Canada. Par son expertise en magasin et sa plateforme en ligne, le détaillant offre une vaste gamme d’articles de performance pour les athlètes de tous les âges et est bien positionné pour répondre aux demandes croissantes du soccer canadien à tous les niveaux.

« Chaque joueur de soccer connaît l’importance d’une bonne paire de chaussures à crampons, puisqu’elle fait partie de chaque touche, chaque enjambée, chaque moment, indique Michael Beckerman, chef des affaires commerciales à Canadian Soccer Business. Nous savons tous comme le sport peut saisir l’imagination du pays, que ce soit une bicyclette sous la neige qui devient virale avec un milliard de vues ou des enfants qui lacent leurs chaussures pour leur premier match. C’est pourquoi nous sommes très heureux d’accueillir Team Town Sports dans la famille du soccer canadien. Leur engagement à offrir des chaussures fiables de grande qualité aura une véritable incidence à travers la PLC et la Ligue1 Canada. Alors que le sport prend de plus en plus d’ampleur d’un océan à l’autre, des partenaires avec l’expertise de Team Town Sports joueront un rôle clé en soutien de nos joueurs et de la croissance du ballon rond ».

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente un ensemble d'actifs nationaux de premier plan qui sont au cœur du soccer au Canada. Cela comprend la représentation de tous les partenariats d'entreprise et les droits médiatiques (diffusion et distribution) liés aux principaux actifs de Canada Soccer, notamment les équipes nationales masculine et féminine et le Championnat canadien TELUS, ainsi que tous les droits associés à la Première Ligue canadienne (PLC) et à la Ligue1 Canada.

À propos de la Première Ligue canadienne

Première division de soccer masculin au Canada, la Première Ligue canadienne (PLC) est engagée à offrir des occasions aux joueurs canadiens de mettre leurs talents en vitrine à la maison et de gagner en importance sur la scène mondiale du soccer. Servant de lien entre le sport amateur et professionnel au pays, la PLC développe des talents locaux en soutien de la croissance du soccer canadien au pays et à l’étranger. La PLC est fière d’offrir du soccer professionnel de grande qualité aux communautés d’un océan à l’autre, en partenariat avec de solides groupes de propriétaires, des partenaires corporatifs de classe mondiale et des partisans passionnés pour bâtir une ligue que les Canadiens peuvent appuyer sur le terrain comme à l’extérieur. Les équipes de la PLC, qui entreprend sa huitième saison en 2026, participent à des compétitions sanctionnées de la CONCACAF et de la FIFA. Pour d’autres mises à jour et plus de renseignements, visitez le site fr.canpl.ca .

À propos de la League1 Canada

League1 Canada est détenue et gérée par Canadian Soccer Business. Lancée en mars 2022 en partenariat avec BC Soccer, Ontario Soccer et Soccer Québec, son objectif est d'unifier, d'aligner et d'élever le sport du soccer de troisième division pro-am d'un bout à l’autre du pays. League1 Canada est l'organisation qui chapeaute League1 Ontario, League1 BC, Ligue1 Québec et League1 Alberta.

À propos de Team Town Sports

Team Town Sports est la première destination au Canada pour l'équipement et l'expertise en matière de sports d'équipe, en magasin et en ligne. Team Town Sports offre aux clients la meilleure expérience de magasinage inclusive de produits pour répondre aux besoins de tous les Canadiens en matière de sports d'équipe. Du hockey au baseball en passant par le football, le volleyball et le soccer, Team Town Sports propose tous les articles et vêtements dont les Canadiens ont besoin pour pratiquer leurs sports comme ils le souhaitent. Team Town Sports est une bannière de Sporting Life Group.

À propos de Sporting Life Group

Sporting Life Group est une compagnie de commerce de détail canadienne qui œuvre sous trois enseignes emblématiques du commerce de détail haut de gamme, Golf Town Ltd. (« Golf Town »), Sporting Life Inc. (« Sporting

Life ») et Team Town Sports (« Team Town Sports »). Depuis des années, Golf Town est la destination de choix au Canada pour tout ce qui a trait au golf, administrant 48 magasins d'un bout à l'autre du pays et proposant la plus grande sélection des meilleures marques de golf, un personnel d'experts qui partage l'amour du sport avec ses clients, ainsi que des services et une technologie de pointe en matière d'ajustement personnalisé. Sa vision étant de développer le jeu et de rendre le golf plus inclusif, Golf Town est devenu le domicile du golf au Canada. Sporting Life est le détaillant de sport et de style de vie de qualité supérieure du Canada, comptant 14 magasins haut de gamme à travers les centres commerciaux relevés des plus grandes villes canadiennes. Unique en son genre, Sporting Life offre aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour vivre leur vie sportive. Là, vous découvrirez les marques, les produits et les services les plus prestigieux pour vous sentir à votre meilleur quand vous faites ce que vous aimez. Team Town Sports est le domicile des sports d'équipe au Canada et offre un service complet aux joueurs de tous les sports et de tous les âges. Avec un personnel représentatif, une technologie de pointe et des produits personnalisables pour tous les besoins des sports d'équipe, Team Town Sports reflète le dernier ajout de l'héritage du groupe Sporting Life en matière de détaillant de produits sportifs.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter

Laura Armstrong

Directrice principale des communications

Première Ligue canadienne et Canadian Soccer Business

laura.armstrong@canpl.ca

Katrin Ivanov

Coordonnatrice des communications

Première Ligue canadienne et Canadian Soccer Business

katrin.ivanov@canpl.ca

Adam Lynn

Gestionnaire des communications

Team Town Sports

alynn@sportinglifegroup.ca

