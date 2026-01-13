Paraiso de la Bonita definiert All-Inclusive-Luxus neu mit der Eröffnung von The Reserve

ST. MICHAEL, Barbados, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der Eröffnung des „The Reserve at Paraiso de la Bonita“, einem direkt am Meer gelegenen Gebäude, das die exklusivsten Suiten beherbergt, hat „Paraiso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, Member of the Royalton Reserve Collection“, ein neues Niveau an gehobener Gastlichkeit erreicht. Als privateres, weitläufigeres und exklusiveres Resorterlebnis konzipiert, erweckt „The Reserve at Paraiso de la Bonita“ die Vision der Royalton Suites & Villas zum Leben – mit Unterkünften im Residenzstil, großzügigen Außenwohnbereichen und einer unmittelbar erlebbaren Nähe zum Karibischen Meer.

„The Reserve at Paraiso de la Bonita“ versteht sich als eine Destination innerhalb des Resorts, die ihren Gästen ein Refugium bietet, das von vollkommener Privatsphäre und einem durchdachten Design geprägt ist. Das Gebäude besticht durch einen eigenen Privatpool und exklusive Strandabschnitte, eine separate Lounge sowie hoteleigene Dining- und Bar-Locations. Optionale private Flughafentransfers, ein persönlicher Butler-Service rund um die Uhr und ein privater Helikopterlandeplatz garantieren anspruchsvollsten Reisenden ein Ankunftserlebnis der Extraklasse. Nah genug, um schnell anzukommen. Fern genug, um die Welt zu vergessen.

Das Herzstück des „The Reserve at Paraiso de La Bonita“ ist ein Ensemble aus zehn neuen Suiten, darunter ausgewählte Chairman-Unterkünfte mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern. Jede der King-Suiten ist zum Karibischen Meer hin ausgerichtet und als eleganter Rückzugsort gestaltet. Sie verfügen über zwei Terrassen mit Ausblick auf das Meer und die Mangroven, private Pools für tiefe Entspannung, marmorierte Outdoor-Wohnbereiche sowie Innen- und Außenduschen, die einen nahtlosen Übergang zwischen drinnen und draußen schaffen. Großzügige Wohnbereiche gehen fließend in ruhige Schlafzimmer und Spa-ähnliche Badezimmer über – so genießen Gäste sowohl vollkommene Intimität als auch eine tiefe Verbundenheit mit der umliegenden Landschaft.

Mit der Eröffnung des „The Reserve at Paraiso de La Bonita“ hält auch Royaltons renommierte Diamond Club™-Suiten-Kategorie Einzug, die für eine neues Niveau an personalisiertem Service und exklusivem Zugang im gesamten Resort sorgt. Diamond Club™-Gäste genießen exklusiven Zugang zu den privaten Bereichen, den eleganten Lounges und den Premium-Services von The Reserve. Zudem steht ihnen ein spezieller Butler-Service zur Verfügung, der jeden Aufenthalt mit Sorgfalt und diskreter Aufmerksamkeit bis ins kleinste Detail begleitet.

Zu den exklusiven Restaurants und Bars in diesem neuen Gebäude und Bereich gehören das Ka'an, ein ruhiger Frühstücksraum mit Blick auf das Meer, das Qin Qin, in dem asiatische und mexikanische Geschmackswelten aufeinandertreffen, eine eigene Diamond Club™-Lounge und exklusive Bar sowie private Pool- und Strandbars, die ausschließlich Gästen dieser Anlage vorbehalten sind. Ein besonderes Highlight ist das Gosselin Cooking Studio, ein kulinarisches Atelier, das zu Ehren des Architekten benannt wurde, der Paraiso de la Bonita für seine große Liebe erbaut hat. Hier können Gäste aktiv an kulinarischen Aktivitäten teilnehmen, die Kochkunst, Geschichtenerzählen und ein intensives lokales Ambiente miteinander verbinden.

Zeitgleich mit der Vorstellung dieses neuen All-inclusive-Luxuskonzepts präsentiert das Resort zudem das The Thalasso Spa, eine kürzlich fertiggestellte Wellness-Oase, die auf Royaltons unverkennbarem Konzept von Entspannung und Wohlbefinden basiert. Das Spa bietet private Massagesuiten, wahlweise mit eigenem Sonnendeck oder Meerblick, Hydro- und Chromotherapie-Parcours, einen Himalaya-Salzraum, Temazcal-Rituale, Thalassotherapie sowie einen voll ausgestatteten Schönheitssalon – ein holistisches Umfeld für körperliche Regeneration und stille Auszeiten.

Mit dieser Erweiterung festigt das Paraiso de la Bonita seinen Ruf als eines der bekanntesten Luxusresorts in der Karibik und bietet Reisenden nun ein noch umfassenderes, gehobenes All-Inclusive-Erlebnis. Dies ist Ausdruck der nächsten Etappe in der Geschichte des Resorts: Raum, Service und Design sind auf die anspruchsvollsten Reisenden von heute zugeschnitten, während gleichzeitig eine ganz neue Ebene der All-Inclusive-Gastlichkeit geschaffen wird.

Besuchen Sie das Paraiso de la Bonita, wo diese erstklassigen Suiten ab sofort verfügbar und unter royaltonresorts.com buchbar sind.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts ist ein führendes All-Inclusive-Gastronomieunternehmen mit einem kuratierten Portfolio von 24 Resorts an sieben der begehrtesten Destinationen der Karibik, von denen jedes ein einzigartiges und immersives Erlebnis bietet. Zu den acht Marken zählen die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo „Everyone is Family“ gilt und die für gehobenen Komfort und aufmerksamen Service durch charakteristische Angebote wie All-In Connectivity™ und DreamBed™ bekannt sind. Das Royalton Hideaway steht für einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz auf das Thema „Togetherness“ ausgerichtet ist und mit exklusiver Gastronomie sowie modernen Unterkünften überzeugt. Royalton Vessence Resorts vermittelt „The Art of Vacation“ durch einen wellnessorientierten Ansatz für All-Inclusive-Reisen, der Balance und bewusste Verbundenheit in den Mittelpunkt stellt. Royalton CHIC Resorts lädt Gäste ein, nach dem Motto „Party Your Way“ lebendige, nur für Erwachsene konzipierte Aufenthalte voller Stil und Spontaneität zu erleben, während Mystique by Royalton mit „Miles from Ordinary“ Boutique-Retreats bietet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und ungezwungene Kultiviertheit zelebrieren. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril ein einzigartiges „Au Naturel“-Erlebnis für Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, das zu „Vacation Like A Star™“ im unterhaltsamen Rahmen, umgeben von ikonischen Memorabilien, einlädt. Und im Planet Hollywood Adult Scene by Royalton heißt es „Dodge the Paparazzi“ in glamourösen, nur für Erwachsene zugänglichen Anlagen, die sich durch Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Um mehr über Royalton Hotels & Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte www.royalton.com

