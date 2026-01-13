SalMar – Oppgjør for erverv av aksjer i Øylaks MTB AS – utstedelse av nye aksjer

Frøya, 13. januar 2026:

SalMar har avtalt å kjøpe 49% av aksjene i Øylaks MTB AS («Transaksjonen»), hvoretter SalMar vil eie 100 % av selskapet. Øylaks MTB AS eier en lisens for produksjon av Atlantisk laks.

Avtalt kjøpesum for Transaksjonen vil gjøres opp ved utstedelse av 209 402 nye aksjer i SalMar ASA («Selskapet») til en tegningskurs på NOK 655,20 per aksje («Vederlagsaksjene»).

Styret har i dag besluttet å utstede Vederlagsaksjene som oppgjør for Transaksjonen, i henhold til en styrefullmakt registrert i Foretaksregisteret 20. juni 2025.

Etter utstedelsen av Vederlagsaksjene vil Selskapets aksjekapital være NOK 33 899 229,25, fordelt på 135 596 917 aksjer, hver pålydende NOK 0,25.

Kapitalforhøyelsen vil bli registrert i Foretaksregisteret.

For mer informasjon, kontakt:

Ulrik Steinvik, CFO

Tel: +47 900 84 538

E-post: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tel: +47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge, til havs og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.