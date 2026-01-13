Selskabsmeddelelse nr. 01/2026
|12. januar 2026
Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i Vestjysk Bank A/S, nu AL Sydbank A/S
AL Sydbank A/S (AL Sydbank) offentliggør i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 transaktioner med aktier i banken udført af ledende medarbejdere og disses nærtstående.
Transaktionen blev foretaget af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, nu AL Sydbank, den 6. februar 2025, i aktier i Vestjysk Bank A/S (Vestjysk Bank), nu AL Sydbank. Der er således ikke tale om en aktuel transaktion.
Da Vestjysk Bank siden transaktionens foretagelse er fusioneret med AL Sydbank, og aktien i Vestjysk Bank er afnoteret og ophørt i forbindelse med fusionen, overgår forpligtelsen til at offentliggøre transaktionen til AL Sydbank.
Der henvises til vedhæftede skema, hvor detaljerede informationer om
transaktionen fremgår.
Venlig hilsen
AL Sydbank A/S
Vedhæftede filer