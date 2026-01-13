WINFARM : Calendrier de communication financière 2026.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Loudéac, le 13 janvier 2026
Calendrier de communication financière 2026
WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, publie aujourd’hui son calendrier financier pour l’exercice 2026.
|DATES DE PUBLICATION 2026
|
|
|
|
|
|
A propos de WINFARM
Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.
Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas. WINFARM est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), et est éligible au PEA et PEA-PME.
Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com
Contacts :
|WINFARM
investisseurs@winfarm-group.com
|SEITOSEI.ACTIFIN
Communication financière
Benjamin LEHARI
+33 (0)6 07 30 93 72
Benjamin.lehari@seitosei-actifin.com
Relations presse financière
Jennifer JULLIA
+33 (0)6 02 08 45 49
Jennifer.jullia@seitosei-actifin.com
Pièce jointe