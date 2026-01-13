WINFARM : Calendrier de communication financière 2026.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 13 janvier 2026





Calendrier de communication financière 2026

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, publie aujourd’hui son calendrier financier pour l’exercice 2026.

DATES DE PUBLICATION 2026 CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2025 Jeudi 29 janvier 2026, après Bourse RESULTATS ANNUELS 2025 Mardi 31 mars 2026, après Bourse CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2026 Jeudi 30 avril 2026, après Bourse CHIFFRE D’AFFAIRES 2è TRIMESTRE 2026 Mercredi 7 septembre 2026, après Bourse RESULTATS SEMESTRIELS 2026 Jeudi 8 octobre 2026, après Bourse CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3è TRIMESTRE 2026 Jeudi 5 novembre 2026, après Bourse

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas. WINFARM est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), et est éligible au PEA et PEA-PME.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com



Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com SEITOSEI.ACTIFIN

Communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0)6 07 30 93 72

Benjamin.lehari@seitosei-actifin.com



Relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)6 02 08 45 49

Jennifer.jullia@seitosei-actifin.com









