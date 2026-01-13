VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 05 janvier au 09 janvier 2026

Nanterre, le 12 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 05 janvier au 09 janvier 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 05 janvier au 09 janvier 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-01-06FR000012548618 077121,062649CEUX
VINCI2026-01-06FR000012548617 514121,076859XPAR
VINCI2026-01-06FR00001254869 088121,034056AQEU
VINCI2026-01-06FR00001254863 397121,047601TQEX
VINCI2026-01-07FR000012548618 826123,715046XPAR
VINCI2026-01-07FR000012548617 055123,812595CEUX
VINCI2026-01-07FR00001254869 136123,872143AQEU
VINCI2026-01-07FR00001254862 604124,042147TQEX
VINCI2026-01-08FR000012548621 313123,955412XPAR
VINCI2026-01-08FR000012548614 528123,938223CEUX
VINCI2026-01-08FR00001254868 966123,955699AQEU
VINCI2026-01-08FR00001254863 891123,947815TQEX
VINCI2026-01-09FR000012548618 618121,453464CEUX
VINCI2026-01-09FR000012548617 395121,495999XPAR
VINCI2026-01-09FR00001254869 265121,430270AQEU
VINCI2026-01-09FR00001254863 916121,392824TQEX
      
  TOTAL193 589122,5623 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

