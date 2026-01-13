VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 05 janvier au 09 janvier 2026

Nanterre, le 12 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 05 janvier au 09 janvier 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 05 janvier au 09 janvier 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-01-06 FR0000125486 18 077 121,062649 CEUX VINCI 2026-01-06 FR0000125486 17 514 121,076859 XPAR VINCI 2026-01-06 FR0000125486 9 088 121,034056 AQEU VINCI 2026-01-06 FR0000125486 3 397 121,047601 TQEX VINCI 2026-01-07 FR0000125486 18 826 123,715046 XPAR VINCI 2026-01-07 FR0000125486 17 055 123,812595 CEUX VINCI 2026-01-07 FR0000125486 9 136 123,872143 AQEU VINCI 2026-01-07 FR0000125486 2 604 124,042147 TQEX VINCI 2026-01-08 FR0000125486 21 313 123,955412 XPAR VINCI 2026-01-08 FR0000125486 14 528 123,938223 CEUX VINCI 2026-01-08 FR0000125486 8 966 123,955699 AQEU VINCI 2026-01-08 FR0000125486 3 891 123,947815 TQEX VINCI 2026-01-09 FR0000125486 18 618 121,453464 CEUX VINCI 2026-01-09 FR0000125486 17 395 121,495999 XPAR VINCI 2026-01-09 FR0000125486 9 265 121,430270 AQEU VINCI 2026-01-09 FR0000125486 3 916 121,392824 TQEX TOTAL 193 589 122,5623

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe