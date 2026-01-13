Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 6 janvier au 9 janvier 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 6 janvier au 9 janvier 2026

Puteaux, le 13 janvier 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 6 janvier 2026 au 9 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/01/2026FR001243512168 02924,3097XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/01/2026FR001243512129 03824,2622DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/01/2026FR00124351214 33224,2813TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/01/2026FR00124351217 27824,2859AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/01/2026FR001243512166 33724,8113XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/01/2026FR001243512129 44524,7704DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/01/2026FR00124351214 28124,7657TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/01/2026FR00124351217 02924,7770AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/01/2026FR001243512166 13524,8907XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/01/2026FR001243512130 49424,8593DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/01/2026FR00124351214 50424,8567TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/01/2026FR00124351216 91124,8706AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/01/2026FR001243512166 12124,6902XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/01/2026FR001243512131 23424,6773DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/01/2026FR00124351214 60924,6650TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/01/2026FR00124351216 93424,6777AQE
 Total432 71124,6627 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.
Le contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF (groupe Natixis) est suspendu depuis le 9 janvier 2026.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


Attachments

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 6 janvier au 9 janvier 2026

Recommended Reading