Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 6 janvier au 9 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 6 janvier au 9 janvier 2026

Puteaux, le 13 janvier 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 6 janvier 2026 au 9 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/01/2026 FR0012435121 68 029 24,3097 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/01/2026 FR0012435121 29 038 24,2622 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/01/2026 FR0012435121 4 332 24,2813 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/01/2026 FR0012435121 7 278 24,2859 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/01/2026 FR0012435121 66 337 24,8113 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/01/2026 FR0012435121 29 445 24,7704 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/01/2026 FR0012435121 4 281 24,7657 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/01/2026 FR0012435121 7 029 24,7770 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/01/2026 FR0012435121 66 135 24,8907 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/01/2026 FR0012435121 30 494 24,8593 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/01/2026 FR0012435121 4 504 24,8567 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/01/2026 FR0012435121 6 911 24,8706 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/01/2026 FR0012435121 66 121 24,6902 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/01/2026 FR0012435121 31 234 24,6773 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/01/2026 FR0012435121 4 609 24,6650 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/01/2026 FR0012435121 6 934 24,6777 AQE Total 432 711 24,6627

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Le contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF (groupe Natixis) est suspendu depuis le 9 janvier 2026.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

