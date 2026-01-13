Ipsos : Bilan semestriel du contrat de liquidité IPSOS - Décembre 2025

13 janvier 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité IPSOS contracté avec la société BNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société IPSOS à BNP PARIBAS, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 28 580 titres IPSOS
- 302 466 €
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Achat
|47 480 titres
|1 812 695 €
|651 transactions
|Vente
|44 433 titres
|1 684 398 €
|494 transactions
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 juin 2025) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 26 173 titres IPSOS
- 399 116 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Achat
|61 133 titres
|2 677 607 €
|780 transactions
|Vente
|61 211 titres
|2 709 695 €
|792 transactions
Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 12 527 titres IPSOS
- 926 655 €
Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision n°AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 34 979 titres IPSOS
- 233 110 €
Pièce jointe