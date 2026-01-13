Ipsos : Bilan semestriel du contrat de liquidité IPSOS - Décembre 2025

13 janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité IPSOS contracté avec la société BNP PARIBAS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société IPSOS à BNP PARIBAS, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 28 580 titres IPSOS
  • 302 466 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat47 480 titres1 812 695 €651 transactions
Vente44 433 titres1 684 398 €494 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 juin 2025) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 26 173 titres IPSOS
  • 399 116 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat61 133 titres2 677 607 €780 transactions
Vente61 211 titres2 709 695 €792 transactions

Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 12 527 titres IPSOS
  • 926 655 €

Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision n°AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 34 979 titres IPSOS
  • 233 110 €

