Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 138473/5/4


 

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-08

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 9000 Yksikköhinta: 1.9 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): 

Volyymi: 9000 Keskihinta: 1.9 EUR


