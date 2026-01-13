Paris, le 13 Janvier 2025, 18h30.

Eramet confirme la solidité de ses performances environnementales avec une notation A- pour la transparence attribuée par le CDP

Eramet annonce de solides résultats dans le cadre du cycle de publication 2025 du Carbon Disclosure Project (CDP) - organisation environnementale mondiale à but non lucratif et opérateur du principal système indépendant de publication d’informations environnementales au monde - confirmant ainsi la robustesse de sa stratégie environnementale, avec le score A- obtenu à la fois pour le climat et la gestion de l’eau.

Acteur clé du développement responsable des métaux critiques, Eramet est reconnu pour sa transparence en matière d’enjeux environnementaux et de durabilité par le Carbon Disclosure Project (CDP), référence mondiale en matière de transparence environnementale. Cette reconnaissance distingue l’entreprise parmi près de 20 000 entreprises évaluées en 2025.

À l'issue de cette évaluation, Eramet a obtenu :

Un score A- pour la sécurité de l'eau , marquant une amélioration significative par rapport à un score B en 2024

, marquant une amélioration significative par rapport à Un score A- pour le changement climatique, stable par rapport à 2024

L'amélioration de la sécurité de l'eau, combinée à la performance en matière de changement climatique, met en évidence la capacité d'Eramet à obtenir des résultats concrets pleinement alignés avec sa feuille de route « Act for Positive Mining ». Cet alignement prend forme dans une série d’initiatives déployées dans les pays d’implantation du Groupe.

Grâce aux actions menées ces dernières années, Eramet a franchi une étape importante en matière de gestion durable de l’eau. Un travail approfondi de renforcement de la fiabilité des données a été conduit, améliorant significativement la qualité et la précision des informations collectées. Eramet a également établi des bilans hydriques pour l’ensemble de ses sites, offrant une vision globale et cohérente des consommations d’eau et des dépendances à la ressource. Les sites renforcent leurs plans de gestion de l’eau afin de les aligner sur les principaux standards internationaux (norme IRMA, lignes directrices de l’ICMM), dans une logique d’anticipation des risques, d’optimisation des usages et d’intégration pleine et entière de ces enjeux dans les pratiques opérationnelles quotidiennes.

Ainsi, les résultats obtenus confirment la robustesse de la stratégie environnementale du Groupe et la maturité croissante de ses pratiques. Maintenir un niveau de performance élevé nécessite des progrès continus en matière de gestion environnementale, de gouvernance et de qualité des données.

Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise d’Eramet :

« Cette reconnaissance souligne la cohérence de l’approche d’Eramet en matière de performance environnementale ainsi que les progrès de nos engagements climatiques et liés à l’eau. Alors que les attentes en matière de publication d’informations claires ne cessent de croître, la transparence des données demeure un levier clé pour accélérer l’action et maîtriser les risques pour des activités minières et métallurgiques responsables. Nous sommes convaincus qu’une évaluation environnementale rigoureuse est essentielle à la création de valeur à long terme et favorise une amélioration continue de nos pratiques sur l’ensemble de nos opérations. »

CDP : un outil clé pour les investisseurs et la transition environnementale

Les organisations répondent aux questionnaires du CDP sur une base volontaire ou à la demande d’institutions financières. En 2025, plus de 640 institutions financières - parmi lesquelles des investisseurs institutionnels, des sociétés de gestion d’actifs, des banques et des assureurs - ont sollicité des données environnementales via le CDP, représentant plus d’un quart des actifs institutionnels mondiaux.

Les scores du CDP jouent un rôle clé pour accompagner les entreprises dans leur transition de la transparence vers l’action et sont largement reconnus comme une référence en matière de performance extra-financière.

Le CDP évalue les entreprises selon une échelle progressive allant de D- à A, structurée en quatre niveaux :



- Disclosure (D / D-) : transparence de base sur les données environnementales

- Awareness (C / C-) : compréhension des enjeux et des impacts environnementaux,

- Management (B / B-) : mise en place de politiques, d’objectifs et de plans d’action,

- Leadership (A- / A) : adoption de bonnes pratiques avancées et démonstration d’un leadership environnemental.

Au cours de la dernière décennie, les entreprises figurant sur la « CDP A List » ont surperformé leurs pairs de 6% en termes de performance boursière, illustrant le lien entre ambition environnementale, transparence et création de valeur à long terme.

Les scores du CDP évaluent l’alignement des données publiées avec les principaux cadres et standards internationaux, aidant ainsi les organisations à évoluer dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Ils sont largement utilisés par les investisseurs internationaux pour :

Suivre la performance environnementale de leurs portefeuilles,

Eclairer les décisions d'investissement,

Se conformer aux exigences réglementaires et aux engagements sectoriels.





En outre, les données du CDP contribuent à une meilleure gestion des risques liés au changement climatique et à la raréfaction des ressources, en mettant en lumière les impacts économiques réels des événements climatiques, ainsi que les effets de pratiques plus durables sur les modèles économiques et les retours sur investissement.

À PROPOS D'ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

