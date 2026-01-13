SPINEWAY : Chiffre d’affaires annuel 2025 de 12,4 ME avec une accélération des ventes au T4 2025 (+34%)





Ecully, le 13 janvier 2026 – 18h30

SPINEWAY

Chiffre d’affaires annuel 2025 de 12,4 M€

avec une accélération des ventes au T4 2025 (+34%)

En milliers d’euros 2025 2024 Variation

en % CA 1er semestre 5 573 6 535 - 15% CA 2ème semestre 6 857 5 415 + 27% CA annuel 12 430 11 950 + 4%

Données consolidées non auditées

Au dernier trimestre 2025, Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), a bénéficié d’une accélération des ventes sur l’ensemble de ses zones d’implantation et du report de commandes initialement attendues au 1er semestre. Avec un chiffre d’affaires de 3,8 M€, en progression de + 34% par rapport au T4 2024 (2,8 M€), Spineway enregistre ainsi un 4ème trimestre particulièrement dynamique.

Spineway clôture l’exercice 2025 avec un chiffre d’affaires annuel de 12,4 M€, en croissance de +4%, et ce, en dépit de reports d’homologations en Amérique Latine, de délais dans l’attribution d’appels d’offres en Asie et de tensions d’approvisionnement chez quelques sous-traitants. Cette performance démontre les bénéfices de la diversification géographique du Groupe, notamment en Asie et en Amérique Latine, où il a ouvert de nouveaux territoires.

Conformément à sa stratégie de développement commercial, le Groupe prévoit en 2026 l’obtention de nouvelles homologations de ses gammes premium (Distimp et Spine Innovations) sur les zones Amérique Latine et Asie.

Fort de cette bonne dynamique commerciale et de son implantation géographique diversifiée, le Groupe dispose des atouts nécessaires pour consolider durablement ses positions et devenir un acteur majeur de la chirurgie du rachis.

